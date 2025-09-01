فراز غلامی کارگردان نمایش «قتل آقای هاورشام» که این شب‌ها در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: نمایش «قتل آقای هاورشام» در ژانر کمدی قرار دارد. در واقع گروهی تلاش می‌کنند نمایشی را روی صحنه ببرند اما این نمایش به‌نوعی خراب می‌شود و آنها با وجود همه‌ مشکلات، مصر هستند که تا پایان آن ادامه دهند. این شیوه در دنیا با عنوان «کمدی اشتباهات» شناخته می‌شود و نمونه‌های متعددی از آن در تاریخ تئاتر وجود دارد. در نمایش ما، موضوع یک نمایش جنایی کلاسیک است که گروه، آن را خراب می‌کنند.

وی ادامه داد: ابتدا این متن را به گروهی که در حال تمرین بودند و من به آنها مشاوره می‌دادم، پیشنهاد کردم. پس از مدتی تمرین، به این نتیجه رسیدیم که نمایش را تا پایان با هم ادامه دهیم و من کارگردانی آن را بر عهده بگیرم. بعد از جنگ ۱۲ روزه احساس کردم مردم بیش از هر چیز به شادمانی نیاز دارند. به همین دلیل تصمیم گرفتم سومین کارم را در ژانر کمدی روی صحنه ببرم، چرا که ۲ کار قبلی‌ام در ژانرهای کاملاً متفاوتی بود.

این کارگردان جوان تئاتر در رابطه با پایبندی خود به متن نمایشنامه جاناتان سیر نویسنده بریتانیایی گفت: در برخی قسمت‌ها تغییراتی ایجاد کردیم. متن این ظرفیت را داشت، چرا که بر پایه‌ اشتباهات بود. مثلاً جایی که در متن آسانسوری خراب می‌شد و ما به‌دلیل نداشتن چنین امکانی جایگزینی برایش در نظر گرفتیم. بنابراین در طول تمرینات، بخش‌هایی به‌صورت کارگاهی تغییر پیدا کرد. به‌طور میانگین سه ماه تمرین گروهی داشتیم. پیش‌تولید نمایش اما زمان‌بر بود. از اسفند پارسال پیش‌تولید را آغاز کردیم و نهایتاً در شهریور امسال روی صحنه رفتیم. طراحی دکور نیز به‌ویژه زمان زیادی گرفت که با همکاری درخشان سعید یزدانی طراح دکور نمایش انجام شد.

غلامی درباره ویژگی‌های اجرایی این نمایش بیان کرد: مهم‌ترین ویژگی اجرایی ما دکور است. دکور ما به شکلی طراحی شده که روی صحنه خراب می‌شود اما نابود نمی‌شود و دوباره برای شب بعد آماده اجراست. این ویژگی بارزترین مشخصه کار ماست. در مورد بازی‌ها نیز باید بگویم طراحی آنها بسیار دشوار بود. بازیگر باید توانایی خلق کاراکتری را داشته باشد که «بد بازی کند»؛ یعنی ابتدا باید نقش را خوب بازی کند تا سپس بتواند آن را عمدا بد اجرا کند. در واقع باید ۲ کاراکتر بسازد. این کار برای بازیگران بسیار چالش‌برانگیز بود اما خوشبختانه آنها با خلاقیت و توانمندی خود از پس این کار برآمدند و اکنون بازی‌ها از نقاط قوت اصلی نمایش به شمار می‌رود.

کارگردان نمایش‌های «انگلیسی» و «صد درصد مرده» در پایان در رابطه با چالش‌های اقتصادی این پروژه عنوان کرد: واقعیت این است که هیچ کارگردانی در تئاتر ایران بدون مشکلات مالی کار نکرده است. در هر سه نمایشی که تاکنون کارگردانی کرده‌ام، چالش‌های اقتصادی وجود داشته است. همین حالا هم با وجود فروش خوب، نهایتاً می‌توانیم هزینه‌ها را پوشش دهیم. تئاتر ذاتاً در شرایطی ناپایدار قرار دارد و معمولاً اولین هنری است که در مواجهه با بحران‌ها تعطیل می‌شود. عوامل این وضعیت نیز روشن است؛ درآمد ثابت در تئاتر وجود ندارد و هزینه‌ها به‌شدت بالا رفته است. از دستمزد بازیگران گرفته تا هزینه‌ دکور، لباس، تبلیغات، عکاسی و ساخت تیزر، همه سنگین است. بازیگری که شش ماه با دستمزدی اندک تمرین می‌کند، تنها شغلش همین است. ما هم با فروش محدود بلیت نمی‌توانیم تمام هزینه‌ها را پوشش دهیم.

نمایش «قتل آقای هاورشام» از ۵ شهریور تا ۳ مهر هرشب ساعت ۲۱:۱۵ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از نویسنده: جاناتان سیر، مترجم: شهاب نظام‌دوست، کارگردان: فراز غلامی، تهیه‌کنندگان: فراز غلامی، پریسا صادق و بازیگران: احمد صمیمی، آذین نظری، عرفان رنجبر، امین زارع، علی چایچی، ایمان نظیفی، غزاله فخارمنش، علی‌عرشیا آسیاچی، فاطمه زارع، یاسین شهرامیان، برانوش راسخی و نیلوفر عباسی.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: امکان نداره آقای هاورشام خودکشی کرده باشه ...