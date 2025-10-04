پلیس جمهوری اسلامی مظهر عدل و قانون است؛ مردم بهترین ناظر اجرای قانون

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان انتظامی خراسان جنوبی، با اشاره به اهمیت قانون در حیات اجتماعی و امنیت ملی اظهار کرد: اگر در هر کشوری «اقلیت خائن» و «اکثریت نادان» پیدا شوند، آن جامعه از درون فرو میپاشد و این همان هدفی است که دشمنان ملتها دنبال میکنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی، افزود: قانون ستون اصلی جامعه است و هرکس قانون را بشکند، در حقیقت ریشه خود را میزند و پیادهنظام دشمن است.
عبادی یادآور شد: قانونشکنی از هر نوعی که باشد چه اقتصادی، چه سیاسی و چه امنیتی تفاوتی ندارد، چراکه همه آنها در خدمت اهداف دشمن قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: بیقانونی، بیحجابی و بدحجابی از طرحهای دشمن برای فروپاشی درونی جوامع اسلامی است و اگر کسانی که در این مسیر گام برمیدارند بدانند چه کسانی پشت این تشویقها هستند، هرگز چنین کاری نمیکنند.
عبادی گفت: پشت این جریانها چهرههایی چون نتانیاهو و طراحان تفکر لیبرالدموکراسی غرب قرار دارند که حتی شعار «زن، زندگی، آزادی» را به فارسی القا میکنند تا ایمان و هویت مردم را تضعیف کنند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمنان اسلام از قرنها پیش به دنبال سلطه بر ملتها بودهاند، اظهار کرد: استعمار غرب از ۵۰۰ سال قبل برنامهریزی خود را برای تسلط بر جهان آغاز کرد و همان تفکری که مردم اندلس را قتلعام کرد، امروز نیز با چهرهای جدید در پی تسخیر ملتها است.
نیروی انتظامی نیرویی امین، مکتبی و مقتدر
عبادی ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیرویی امین، مقتدر و مکتبی است که با تفکر اسلامی و روحیه بسیجی در مسیر اجرای قانون عدل و حمایت از مظلومان تلاش میکند اما متأسفانه عدهای نادان و هوسران، با کارشکنیهای خود در خدمت دشمن عمل میکنند، در حالی که خود نمیدانند به نفع چه کسی کار میکنند.
وی با مقایسه نیروی انتظامی ایران با پلیس غرب گفت: پلیس جمهوری اسلامی در مسیر برقراری عدالت و رساندن حق به صاحب حق فعالیت میکند، اما پلیس غرب در خدمت ثروتمندان و زورگویان است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: در کشورهای غربی هر سال صدها شهروند بیدفاع زیر پای پلیس جان میدهند، بهطور متوسط فقط در آمریکا سالانه بیش از هزار و ۴۰۰ نفر بهدست نیروهای پلیس کشته میشوند و این نمونهای از بیعدالتی و قانونگریزی نظامهای غربی است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به سخن یکی از اندیشمندان ایتالیایی گفت: یکی از استادان برجسته ایتالیا در جریان جنگ ۱۲روزه غزه گفته بود «رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای خودش نمیجنگد، بلکه برای این مبارزه میکند که ۹۰ میلیون جمعیت ایران به بردگی گرفته نشوند»؛ و این سخن را یک دانشمند با انصاف بیان کرده است.
مردم بهترین ناظر اجرای قانون
وی با تأکید بر نقش مردم در نظارت اجتماعی گفت: مردم بهترین ناظر و عامل اجرای قانون هستند و نباید در برابر افرادی که به نفع دشمن در جامعه آسیب ایجاد میکنند، بیتفاوت باشند.
عبادی افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مأموریتهای متعدد خود مستقیماً با مردم در ارتباط است و همین ارتباط صادقانه بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: خدمت در نیروی انتظامی نه تنها وظیفه شغلی، بلکه عبادت است، زیرا از سر قصد قربت و برای اجرای عدالت انجام میشود.
وی گفت: هدف نهایی نیز باید تحقق تمدن اسلامی و زمینهسازی برای ظهور منجی موعود (عج) باشد تا انسانها از زیر سلطه تفکر کفرآمیز و بردهساز لیبرالدموکراسی غرب نجات یابند.
عبادی با اشاره به تقسیم جهان به دو قطب افزود: امروز جهان به دو جبهه تقسیم شده است از یکسو نظام سلطه غرب بهعنوان مظهر قانونشکنی و ظلم، و در سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که محور قانون، عدل و انسانیت است.
