مدیریت جهادی مسئولان سد نفوذ دشمن در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدعلیرضا عبادی صبح امروز در دیدار با دکتر اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امروز جهان به دو جبهه تقسیم شده است؛ جبههای که بر محور ظلم، قانونشکنی و سلطهطلبی به رهبری غرب حرکت میکند و جبههای دیگر متشکل از انسانهای مؤمن، متعهد و عدالتخواه است که با محوریت جمهوری اسلامی قد علم کردهاند.
وی افزود: پیشبینی بزرگان انقلاب اسلامی در دهههای گذشته امروز به واقعیت پیوسته و جمهوری اسلامی پرچمدار جبههای است که بر اساس ایمان، اخلاق و خدمت به مردم بنا شده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر نقش حیاتی مدیران در این شرایط بیان کرد: مسئولان علاوه بر وظیفه مستقیم در مدیریت کشور، مسئولیت غیرمستقیم نیز در سطح جهانی بر عهده دارند و باید با مدیریت جهادی، مانع نفوذ دشمن در جنگهای ترکیبی شوند.
عبادی تصریح کرد: دشمن هرجا ضعف و سستی مشاهده کند، از همان نقطه وارد خواهد شد؛ بنابراین مدیران باید همچون سربازان سنگر خود را محکم نگاه دارند تا دشمن نتواند از رخنههای مدیریتی سوءاستفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم بزرگترین سرمایه کشور هستند و مسئولیت مدیران در قبال آنان و در پیشگاه خداوند بسیار سنگین است؛ چرا که هرگونه کوتاهی، تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت.
آیتالله عبادی ضمن دعا برای موفقیت دولت و مسئولان گفت: آنچه امروز بیش از هر زمان اهمیت دارد، مدیریت جهادی در کنار اداره دقیق امور کشور است تا هم در داخل و هم در عرصه بینالمللی، نظام اسلامی سربلند بماند.
