به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان بیان کرد: انسان در عالم تضادها زندگی میکند و این صرفا در امور مادی نیست بلکه در خصوص اندیشه و ایمان هم آفت های وجود دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه انبیای الهی معنوی است، بیان کرد: در دین جهاد ابتدایی و دفاعی واجب شده و جهاد راهی است که خداوند برای اولیایش گشوده که سمبل آن کربلا است.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: جهاد سه نوع بوده که اولین آن جهاد با نفس و جهاد اکبر است که در این زمینه بر ملاک عقل تصمیم‌گیری می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: از جهاد نظامی به جهاد اصغر تعبیر شده که رمز آن خودسازی قبل از آن است و هر کس که در این راه به شهادت برسد به مقام عند ربهم می‌رسد.

آیت الله عبادی خاطرنشان کرد: سومین نوع از جهاد، جهاد کبیر بوده که بدون خونریزی، پیروزی حاصل می‌شود که رمز آن این است که با بیداری و تشخیص خودی از غیر خودی اطاعت از دشمن انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه جنگ‌های نظامی نتیجه نبود آگاهی در راستای منویات حق است، افزود: با اطاعت از دشمن پیروزی حاصل نمی‌شود و در جهاد کبیر با آگاهی کامل، زمینه فاصله گرفتن از دشمن فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: دشمن با استفاده از اقلیت خائن نفوذی و اکثریت احمق، نقشه های خود را با از بین بردن اراده ها اجرا می کند.

آیت‌الله عبادی بیان کرد: پشت بی‌حجابی نتانیاهو است و افراد بی حجاب مطیع دشمن هستند و بر اساس دستور خداوند مسلمانان نباید از کافران اطاعت کنند.

وی خاطرنشان کرد: به گفته خود غربی‌ها رهبری هوشیار ایران و تفکر بسیجی از جمله مواردی است که سبب شده آمریکا در مقابل ایران اسلامی شکست بخورد.

به گفته نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، همراه با حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان، دشمن شناسی به نسل جوان از اهمیت بسیاری برخوردار است.