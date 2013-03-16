به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شاهرودی زاده اظهارکرد: در آستانه فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو، مجموعه ای تاریخی، نفیس و دیدنی شامل نخستین تمبر پستی جهان و نخستین تمبرها و مجموعه تاریخچه پستی ایران برای اولین بار در گنجینه تمبر و اقلام پستی موزه مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته شد.

کارشناس امور بین الملل سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در این نمایشگاه که روایتگر ظهور پر فراز و نشیب نخستین تمبرهای پستی در جهان و ایران و یادآور نامه و نامه نگاری به عنوان یگانه روش ارتباطی با سرزمین های دور دست در دوران قاجار و اوضاع پست ایران در آن دوران است.

وی افزود: نخستین تمبر پستی جهان با قدمت حدود 173 سال و تمبر ها و مجموعه تاریخچه پستی ایران با قدمت حدود 147 تا 118 سال شامل نامه های دستنوشته، پاکت پستی با نقش تمبر، پاکت نامه تمبردار، ورقه پستی،کارت پستال مصور و تلگراف در معرض دید بازدیدکنندگان و علاقه مندان به تمبر و تاریخچه پستی ایران و جهان قرار گرفته است.

وی بیان کرد: از میان تمبرهای پستی نفیس به نمایش درآمده در این مجموعه می توان به تمبر پنی سیاه و تمبرهای شیر و خورشیدی، اولین سری تمبر با تصویر ناصرالدین شاه قاجار معروف به سری ناصری چهار جور، سری دور الوان، تمبرهای چاپ سنگی خورشیدی، تمبرهای گراوه خورشیدی، تمبرهای ناصری چاپ گراوه، تمبرهای عریضه، تمبرهای شویدی، تمبرهای سری محرابی و تمبرهای سری ناصری طلایی اشاره کرد که از سال 1244 تا 1273 خورشیدی در فرانسه، اسکاتلند، اتریش، هلند و ایران چاپ شده اند.

وی افزود: در کنار تمبرها، مجموعه تاریخچه پستی شامل نامه های دستنوشته با قدمت حدود یک و نیم قرن نیز به نمایش گذاشته شده است که تاریخ کتابت قدیمی ترین آنها 14 شهر رمضان المبارک سنه 1276 برابر با 16 فروردین 1239 خورشیدی است.

وی تصریح کرد: مجموعه تمبرها و تاریخچه پستی این نمایشگاه توسط مجموعه داران بنام و مشهور تمبر اصیل ایران همچون آقایان دکتر علی شرقی و مهران اشراقی از ایران، دکتر جواد ملک از ایالات متحده آمریکا، دکتر بهروز ندیمی از آلمان، محمّد عبد علی ابراهیم و زنده یاد یوسف بهبود چایچی به گنجینه تمبر و اقلام پستی موزه مرکزی آستان قدس رضوی اهداء شده اند.

گفتنی است گنجینه تمبر و اقلام پستی، اسکناس و مسکوکات موزه مرکزی آستان قدس رضوی با دارا بودن صدها هزار قطعه انواع تمبر و اقلام پستی، هزاران برگ اسکناس و سکّه از ایران و سایر کشورهای جهان، از غنی ترین موزه های تمبر، اسکناس و سکّه منطقه و جهان اسلام محسوب می شود که سالانه پذیرای صدها هزار نفر از زائران حرم مطهر رضوی، گردشگران داخلی و خارجی، مجموعه داران تمبر، اسکناس و سکّه از ایران و سایر کشورهای جهان و محققان و پژوهشگران است.