به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرستان گتوند پیش از ظهر امروز شنبه با حضور روحالله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان، سادات ابراهیمی نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
در این نشست، عمادی با تقدیر از پیگیریهای مسئولان شهرستان، از نهایی شدن مجوز طرح نهضت ملی مسکن در گتوند خبر داد و گفت: پس از ماهها رایزنی با سازمان برنامه کشور، مجوز طرحی با متراژ بالای ۱۰ هکتار صادر شده و امیدواریم فردا در شورای برنامهریزی استان به تصویب برسد.
وی همچنین به وضعیت طرح جامع شهر گتوند اشاره کرد و افزود: با رفع خلل در برداشت نقشههای پایه، ابلاغ طرح جامع در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم ظرف کمتر از یک ماه این مهم محقق شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از آمادگی این ادارهکل برای حل مشکلات مالکیتی اراضی طرحهای عمرانی خبر داد و پیشنهاد تشکیل جلسهای تخصصی با حضور مسئولان استانی را مطرح کرد.
عمادی با اشاره به پروژه جاده جنتمکان، گفت: این طرح در فهرست پروژههای پیشنهادی به وزارت نفت قرار دارد و با رفع موانع محیطزیستی، تنها موضوع تأمین اعتبار باقی مانده که امیدواریم با پیگیری فرمانداری و مسئولان نفتی به نتیجه برسد.
وی همچنین به ظرفیتهای ورزشی شهرستان گتوند اشاره کرد و افزود: با توجه به موفقیتهای اخیر ورزشکاران منطقه، وظیفه داریم زیرساختهای ورزشی را تقویت کنیم. سرانه فضای عمومی در استان خوزستان پایینتر از میانگین کشوری است و باید برای ارتقاء آن تلاش کنیم.
در بخش دیگری از نشست، عمادی از آمادگی ادارهکل برای تأمین زمین درمانگاه تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در صورت همکاری وزارت کشور، موضوع در اولین جلسه کمیسیون ماده ۵ مطرح خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به دغدغههای آموزشی، اعلام کرد: در صورت آغاز عملیات نوسازی مدارس، ادارهکل راه و شهرسازی ۵۰ درصد از صورتوضعیتها را پرداخت خواهد کرد. هدف ما ارتقاء فضای آموزشی به استانداردهای ملی است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به پروژههای نیمهتمام مسکن مهر، خیابان ۲۶ متری و مسائل راهداری، خواستار همکاری بیشتر صنایع منطقه در قالب مسئولیتهای اجتماعی شد و گفت: با حمایت وزارت نفت و پیگیری فرمانداری، میتوان گامهای مؤثری در توسعه زیرساختهای شهرستان برداشت.
