منطقه ۸ تهران در مسیر تحول زیرساختی با اجرای ۱۷ پروژه احداثی

به گزارش خبرگزاری مهر،فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ تهران از پیشرفت قابل توجه سه پروژه شاخص زیرساختی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای ایمنی، روان‌سازی ترافیک و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در حال اجرا هستند.

تنهایی در این باره افزود: در سال جاری ۱۷ پروژه احداثی در منطقه تعریف شده است که از جمله شاخص‌ترین آن‌ها، پروژه احداث رفیوژ سبز خیابان شهید مدنی، حدفاصل خیابان رسالت تا خیابان گلشن‌دوست به طول ۲ هزار متر است که هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رو به اتمام است. این پروژه از اول خرداد آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود به زودی تکمیل شود تا جریان عبور و مرور در این مسیر پرتردد بهبود یابد.

تنهایی همچنین به پروژه بهسازی و ساماندهی محیطی خیابان شهید ثانی اشاره کرد و گفت: این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی، نقش مهمی در زیباسازی محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان دارد که هم‌اکنون با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.

شهردار منطقه ۸ ادامه داد: پروژه ایمن‌سازی و اصلاح هندسی بلوار شاهد و خیابان دماوند، حدفاصل بلوار شاهد تا خیابان پروین نیز با حدود ۵۰ درصد پیشرفت در حال اجراست که با تکمیل آن، ایمنی و روانی ترافیک در این مسیر ارتقا خواهد یافت.

وی در پایان با اشاره به سایر پروژه‌های در حال اجرا تصریح کرد: مرمت و نوسازی بوستان فدک، بهسازی محیطی خیابان آیت، احداث مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ قنات مهدی‌آباد و یادمان شهدای گمنام بوستان فدک از دیگر طرح‌هایی است که در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی منسجم و نظارت مستمر، تمامی آن‌ها در موعد مقرر تکمیل و به شهروندان ارائه شود.