به گزارش خبرگزاری مهر، نشست روسای زیباسازی مناطق ۲۲گانه شهر تهران با حضور مهدی قربانی معاون امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران، روسای زیباسازی مناطق۲۲گانه و مدیران امور مناطق روز یکشنبه در محل این سازمان برگزار شد.

در آغاز این جلسه، مهدی قربانی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری‌های مستمر مدیران پهنه‌ها و روسای مناطق، از زحمات مهندس مهدی کاظم در مدیریت پهنه‌ها در دو سال گذشته تقدیر کرد و با بیان اینکه هماهنگی و همراهی مدیران مناطق نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان دارد، از انتصاب‌های جدید در پهنه‌های سازمان خبر داد.

وی با اشاره به تغییرات جدید در ساختار مدیریتی، مهدی صالحی را به عنوان مدیر پهنه غرب و مهدی کاظم را به عنوان مدیر پهنه شرق سازمان زیباسازی معرفی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی و تعامل سازنده میان مدیران و همکاران مناطق، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر بهبود چهره شهر و ارتقای کیفیت فضاهای شهری برداشت.

در ادامه، مهدی کاظم گزارشی از اقدامات شاخص مناطق در سال ۱۴۰۳ ارائه داد و به فعالیت‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف از جمله نصب المان‌های حجمی و نوری، اجرای طرح‌های نورپردازی، مرمت نقاشی‌های دیواری مدارس، آذین‌بندی مناسبتی و ساماندهی تابلوهای اصناف اشاره کرد.

وی تاکید کرد که برنامه‌ریزی برای مناسبت‌های پیش‌رو مانند دهه فجر، اعیاد شعبانیه و استقبال از بهار ۱۴۰۵ باید از هم‌اکنون آغاز شود تا زمینه اجرای طرح‌هایی متناسب با هویت شهری تهران فراهم شود.

در بخش دیگری از جلسه، معاون امور مناطق با اشاره به اهمیت مدیریت تبلیغات شهری، بر ضرورت ساماندهی و جمع‌آوری تبلیغات تجاری و فرهنگی غیرمجاز تاکید کرد و از روسای زیباسازی خواست با نظارت دقیق و هماهنگی با نواحی، نسبت به پاکسازی فضاهای شهری از تبلیغات غیرمجاز اقدام کنند.

در پایان این نشست، از روسای زیباسازی مناطق ۲۲گانه شهر تهران که در ایام اربعین حسینی با حضور میدانی در مرزهای کشور، شهرهای عراق و همچنین اجرای اقدامات برای جاماندگان اربعین در تهران، نقش موثری در برگزاری شایسته این رویداد معنوی و فرهنگی ایفا کردند، تقدیر شد.

همچنین از مدیران و نیروهای زیباسازی شهر تهران که در ایام موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» با تلاش مستمر و حضور فعال، در حفظ سیمای شهر و استمرار فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی سازمان نقش‌آفرینی کردند، تجلیل به‌عمل آمد.