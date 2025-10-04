به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، وزارت نفت با هدف تقویت شبکه گاز و تضمین تأمین انرژی مورد نیاز کشور در ماههای سرد و پرمصرف سال، افزایش تزریق به مخازن ذخیرهسازی گاز را در دستور کار قرار داده است بهطوری، که شاهد افزایش ۱۳ درصدی تزریق تاکنون هستیم.
این اقدام بخشی از برنامههای توسعهای و عملیاتی در صنعت گاز است که با مدیریت بهینه تزریق و برداشت گاز، افزون بر افزایش بهرهوری منابع، نقش مهمی در جلوگیری از نوسانات شبکه و پایداری مصرف دارد.
مخازن ذخیرهسازی سراجه و شوریجه، دو مخزن فعال ذخیرهسازی گاز در کشور بهشمار میروند و نقشی مهم در تأمین انرژی کشور بهویژه در فصول سرد سال بهعهده دارند که با برنامههای توسعهای در دست اجرا و تأکید بر مدیریت مصرف انتظار میرود نقش این مخازن در آیندهای نزدیک پررنگتر شود. میدان گازی سراجه بهعنوان نخستین مخزن ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در ایران در دل کویر مرکزی ایران در قم و مخزن شوریجه با هدف ارتقای پایداری تأمین گاز مناطق شمالشرق کشور در سرخس واقع شده است.
