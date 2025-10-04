به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین این دانشگاه با اشاره به جایگاه ویژه سلامت در برنامههای پیشرفت و توسعه گفت: سلامت و امنیت، دو نعمت بزرگ و ارکان مهم توسعه برای هر جامعه هستند.
استاندار بوشهر افزود: در آموزههای دینی و ملی نیز بر این اهمیت تأکید شده است و دانشگاههای علوم پزشکی در تحقق این اهداف نقش محوری دارند.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و متخصصان ما طی سالهای فعالیت خود به سطح نسبتا خوبی از اعتماد عمومی دست یافته، اما نباید به وضعیت موجود قانع باشیم و باید با آسیبشناسی مستمر و رفع کاستی ها، این اعتماد را افزایش دهیم.
زارع تاکید کرد: مطلوب نیست که شهروندی برای دریافت خدمات درمانی به استان دیگری برود که آن خدمت در استان موجود باشد، ضمن آنکه برخی خدمات این دانشگاه، از جمله پزشکی هستهای، در کشور ممتاز است.
استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت ارتقای شاخصها در حوزههای آموزش، درمان، بهداشت و پژوهش تصریح کرد: پشتیبانی همهجانبه، برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام در بخش بهداشت و درمان ادامه خواهد داشت. با وجود محدودیتهای مالی، با استفاده از ظرفیت خیرین و منابع مالی دیگر، شرایط تجهیز و امکانات را بهبود میدهیم.
وی به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بهعنوان برنامه اصولی حوزه بهداشت اشاره کرد و گفت: همه ی مردم به ویژه اقشار کمبضاعت و نیازمند باید بیش از پیش تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی باشند.
استاندار بوشهر بیان کرد: همچنین در حوزه آسیبهای اجتماعی، تعامل بینبخشی با سایر دستگاهها و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
زارع تقویت سرمایههای اجتماعی، افزایش نشاط و امیدآفرینی، ارتقای آگاهی عمومی و استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانهای را از الزامات تقویت خدمات دانشگاه علوم پزشکی دانست و خاطرنشان کرد: نگاه تعاملی بین بخشها باید بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد تا اثرگذاری دانشگاه در جامعه به حداکثر برسد.
نظر شما