لزوم افزایش سرانه تخت بیمارستانی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژههای حوزه سلامت استان بوشهر ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: شاخص ملی سرانه تخت بیمارستانی ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر است، اما در استان بوشهر این فاصله ۱.۲ دهم است.
ساخت پنج بیمارستان در استان بوشهر در دست اجراست
استاندار بوشهر تکمیل طرحهای نیمهتمام و پنج بیمارستان در دست اجرا را از اولویتهای اصلی حوزه بهداشت و درمان استان دانست و گفت: امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته، بخش زیادی از این طرحها تا سال ۱۴۰۶ تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: توجه به سلامت مردم و ارتقای شاخصهای سلامت از اولویتهای دولت چهاردهم است و در استان بوشهر هماکنون چندین بیمارستان در دست احداث است.
