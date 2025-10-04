به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میرزاده از فعالیت ۶ هزار کانون خادمیاری رضوی تخصصی و محله‌ای در کشور خبرداد و اظهار کرد: این کانون‌ها در قالب کانون‌های تخصصی و عمومی سازماندهی شده‌اند و هدف آن‌ها ساماندهی امور محرومین، تسهیل امر زیارت، تقویت ارتباط امت با امام رضا (ع) و گسترش فرهنگ رضوی در سطح جامعه است. فعالیت داوطلبان کانون‌های خادمیاری در شهرها و روستاهای ۳۱ استان کشور به‌طور چشمگیری در حال گسترش است.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی با اشاره به آمار فعالیت این کانون‌ها گفت: در حال حاضر تعداد ۶ هزار کانون خادمیاری، شامل کانون‌های تخصصی و محله‌ای، به‌صورت فعال در کشور وجود دارد. وی افزود: در این کانون‌ها، حدود ۱۶۰ هزار خادمیار و یاور رضوی مشغول به فعالیت هستند. این فعالیت‌ها تحت نظارت مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی، بنیاد کرامت و حوزه‌های معین در آستان قدس رضوی به‌صورت مستمر در روزهای مختلف سال و مناسبت‌های مختلف ادامه دارد.

وی ادامه داد: شبکه خادمیاری رضوی با بازخوانی مسائل اجتماعی و فعالیت‌های جاری سعی دارد تا شور و شعور رضوی را در جامعه نهادینه کند. وی همچنین تأکید کرد: نقش‌آفرینی خادمیاران در این برنامه‌ها پیامی از محبت و همبستگی میان مردم و امام رئوف (ع) را به همراه دارد.

میرزاده با اشاره به شعار کانون‌ها، بیان کرد: این کانون‌ها با شعار گسترش خدمت، خادم، مخدوم آغاز به کار کردند. هدف از شکل‌گیری این کانون‌ها ایجاد حال و هوای امام رضایی در ایران اسلامی، خدمت به محرومین و گره‌گشایی از کار مردم است.

به گفته مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی، فعالیت‌های کانون‌های خدمت رضوی به‌عنوان مجموعه‌هایی مردم‌پایه و مردم‌نهاد، سه سرفصل عمده تعریف شده است. اول، ارائه خدمات به اقشار مختلف به تفکیک تخصص و مهارت خادمیاران در قالب کانون‌های تخصصی و محله‌ای. دوم، شبکه‌سازی نظام‌مند برای ساماندهی خادمیاران و یاوران رضوی بر اساس قابلیت‌ها و اولویت‌ها. سوم، گسترش مفهوم خادم، خدمت، مخدوم با هدف توسعه فرهنگ رضوی و کمک به اقشار مختلف، به ویژه نیازمندان.