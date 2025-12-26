به گزارش خبرنگار مهر، حسین باغداری پیش از ظهر جمعه در نشست کارگاه آموزشی مدیران کانونهای محلهای و تخصصی شهرستان دشتی با تبریک حلول ماه مبارک رجب، این ماه را فرصتی مغتنم برای بهرهمندی از عنایات خاص اهل بیت (ع) بهویژه امام رضا (ع) دانست. وی با خیرمقدم به مدیران کانونها و قدردانی از حضور نمایندگان معاونت خادمیاری کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر، اظهار کرد: توفیق خدمت در سایه نام و پرچم امام مهربانیها، موهبتی بزرگ است که باید قدر آن را دانست و با نیت خالصانه در مسیر خدمترسانی به مردم گام برداشت.
مدیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان دشتی با اشاره به آغاز رسمی طرح خادمیاری از سال ۱۳۹۶ و به یاد رئیسجمهور شهید، آیتالله سیدابراهیم رئیسی، افزود: کانونهای خدمت رضوی بر اساس منویات مقام معظم رهبری و با هدف گسترش فرهنگ خدمت در سراسر کشور شکل گرفتند و شهرستان دشتی نیز از همان سالهای ابتدایی بهصورت فعال در این مسیر حضور داشته است.
باغداری با بیان اینکه در ابتدای فعالیت، بیش از ۴۲ کانون محلهای و ۱۹ کانون تخصصی در شهرستان ثبت شده بود، تصریح کرد: در گذر زمان، برخی کانونها به دلایل مختلف دچار رکود شدند و به همین دلیل، سیاست ما از سال گذشته بر کاهش کمّی و تمرکز بر کیفیت فعالیتها قرار گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ کانون محلهای و ۱۲ تا ۱۳ کانون تخصصی بهصورت فعال در شهرستان دشتی فعالیت میکنند و برنامهریزی شده است با هماهنگی استان و مکاتبات کشوری، در صورت وجود ظرفیت و نیروی انسانی توانمند، چند کانون دیگر نیز اضافه شود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی دشتی با اشاره به مباحث مطرحشده در اجلاس کشوری کانونها در مشهد مقدس، گفت: تعدد کانونها بدون فعالیت مؤثر، نهتنها کمکی به ارتقای عملکرد نمیکند بلکه در ارزیابیهای آماری نیز به ضرر شهرستان تمام میشود، از اینرو کاهش کانونهای غیرفعال و تمرکز بر عملکرد کیفی در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین به برخی چالشهای سامانهای و تشکیلاتی اشاره کرد و خواستار بهروزرسانی اطلاعات، اصلاح مسئولیتها در سامانه خادمیاری و نظمبخشی به کانالهای ارتباطی و اطلاعرسانی شد.
باغداری با تأکید بر اینکه وجود کانونهای تخصصی باید متناسب با ظرفیت واقعی هر شهرستان باشد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، انجام کار اثرگذار و کیفی در تراز اهداف بنیاد کرامت رضوی است و انتظار میرود با راهنمایی و حمایت مسئولان استانی، این مسیر با انسجام بیشتری ادامه یابد.
