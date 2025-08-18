به گزارش خبرنگار مهر، رضا خوراکیان ظهر دوشنبه در نشست خبری فعالیت‌های آستان قدس رضوی در دهه آخر صفر که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به اینکه شعار امسال دهه پایانی ماه صفر، «ایران امام رضا (ع)؛ ملت متحد و پیروز» است، گفت: این شعار صرفاً یک عبارت تبلیغاتی نیست، بلکه نگاهی عمیق است که رویکرد تمام برنامه‌ها و اقدامات ما را تعیین می‌کند. بر اساس این نگاه، تمام طراحی‌ها به سمت ایجاد همبستگی، وحدت و تقویت هویت ملی حول محور فرهنگ رضوی حرکت کرده است.

افزایش چشمگیر زائران؛ پیش‌بینی حضور ۷ تا ۷.۳ میلیون نفر

مدیر عالی حرم مطهر رضوی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همیشه میان حضور زائران اربعین و افزایش زائران در دهه آخر صفر نسبت مستقیم وجود داشته، اظهار کرد: بر اساس آمار، امسال پیش‌بینی می‌کنیم حضور زائران در مشهد مقدس بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. در روزهای پایانی ماه صفر، حداقل ۷ تا ۷.۳ میلیون زائر به مشهد مشرف می‌شوند که این اجتماع عظیم در طول سال بی‌نظیر است؛ هم از نظر تنوع قومیتی و جغرافیایی و هم از حیث گستردگی برنامه‌ها.

حضور ۹۱ هزار خادم در دهه آخر صفر

خوراکیان دهه پایانی صفر را بزرگ‌ترین و فراگیرترین جهاد خدمت مردمی دانست و افزود: بیشتر اقدامات و خدمات این ایام توسط مردم انجام می‌شود. آستان قدس و سایر دستگاه‌های دولتی صرفاً نقش پشتیبان دارند. در حال حاضر ۹۱ هزار نفر در حرم مطهر در قالب خدمه، خادمیاران، نیروهای خدماتی، درمانی، انتظامی و فرهنگی در حال خدمت‌رسانی هستند.

حضور هیئت‌های مذهبی از داخل و خارج کشور

وی گفت: تا این لحظه ۷۵۴ هیئت مذهبی از سراسر کشور و کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، هند، بحرین و کویت تحت برنامه و حمایت آستان قدس برای اجرای مراسم در حرم مطهر ثبت‌نام کرده‌اند.

خوراکیان تأکید کرد: علاوه بر این، صدها هیئت دیگر نیز به‌صورت مستقل به مشهد می‌آیند. برای تسهیل تردد و برگزاری مراسم این هیئات، تدابیر امنیتی و انتظامی گسترده‌ای اندیشیده شده است تا عزاداری‌ها با نظم کامل برگزار شود.

برپایی بیش از ۲۸۰ موکب مردمی در مسیرهای منتهی به مشهد

مدیر عالی حرم مطهر از استقرار بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ موکب مردمی در اطراف حرم و مسیرهای منتهی به مشهد خبر داد و گفت: آستان قدس تنها نقش حامی را ایفا می‌کند؛ اصل خدمت‌رسانی به دست مردم انجام می‌شود. این موکب‌ها در حوزه‌های مختلف از اسکان موقت و پذیرایی تا خدمات درمانی و فرهنگی فعال هستند.

برنامه‌های فرهنگی و آئینی حرم مطهر در شب و روزهای ویژه

خوراکیان در تشریح برنامه‌های مذهبی حرم ابراز کرد: با توجه به حضور پرشمار زائران در شب‌ها، از نماز مغرب تا یک بامداد، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مراسم مداحی و حلقه‌های معرفت برگزار خواهد شد. در شب رحلت پیامبر اکرم (ص) اجتماع بزرگ قرآنی در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود که در سطح جهان اسلام نیز بازتاب خواهد داشت. همچنین مراسم شام غریبان و خطبه‌خوانی ویژه شب شهادت امام رضا (ع) با حضور گسترده مردم اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های خاصی نیز برای بیش از ۵ هزار بانوی مشهدی با عنوان حماسه زنان نوغان و همچنین برنامه‌های ویژه ناشنوایان تدارک دیده شده است. برای کودکان نیز حسینیه کودک در مدرسه خیرات‌خان، هیئت کبوتران و برنامه سلام بچه‌ها اجرا خواهد شد.

طرح‌های خلاقانه خادم کوچولو و خدمت در بهشت

خوراکیان با اشاره به اجرای طرح‌های نوآورانه برای مشارکت عمومی گفت: برای نخستین‌بار طرح خادم کوچولو اجرا می‌شود تا کودکان زیر ۱۰ سال بتوانند به مدت ۱۵ دقیقه در شربت‌خانه حرم خدمت کنند. همچنین طرح خدمت در بهشت، امکان خادمی یک‌روزه برای زائران را فراهم کرده است؛ هر فرد با ارائه کارت ملی و گذراندن یک آموزش کوتاه می‌تواند به‌عنوان خادم، یک روز در حرم فعالیت کند.

شب شعر شاعران و حضور تشکل‌های فرهنگی

مدیر عالی حرم از برگزاری شب شعر ویژه شاعران افغانستانی با عنوان «عرض ارادت به پیشگاه امام رضا (ع)» خبر داد و افزود: امسال این شب شعر به شاعران افغانستانی اختصاص دارد. همچنین ۱۷ تشکل فرهنگی برتر از میان هزاران مجموعه در کشور انتخاب شده‌اند تا در مسیرهای منتهی به حرم، ظرفیت‌های خود را در معرض دید زائران قرار دهد.