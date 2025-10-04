قناعت: فیلم من به دنبال شادی و انرژی مثبت کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قناعت، در نشست خبری فیلم «دختر برقی ۲» که شامگاه شنبه در سینما ساحل اصفهان و در حاشیه سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برگزار شد، درباره فضای روستایی فیلم و انتقاداتی که نسبت به طراحی صحنه و لباسها مطرح شده بود، اظهار کرد: نگاه من به روستای قدیم و زندگی در شمال ایران با آنچه که تصور میشود متفاوت است. رنگ و شادی را دوست دارم و سعی کردم این حس را به بیننده منتقل کنم. هدف من نمایش فقر یا بازسازی دقیق تاریخی نبود بلکه خلق فضایی شاد و قابل ارتباط برای کودک و نوجوان بود.
وی با اشاره به تجربههای شخصی خود افزود: محل فیلمبرداری در واقع ییلاق دوران کودکی من بوده است. حضور بازیگران محلی و تلاش آنها در آمادهسازی صحنهها با دقت فراوان، به خلق حس شادی و انرژی مثبت در فیلم کمک کرد. حتی جزئیات رنگ لباسها و تزئینات کاغذی تأثیر ناخودآگاه و مثبتی بر مخاطب دارد.
کارگردان فیلم «دختر برقی ۲» درباره شخصیتپردازی در «دختر برقی ۲» تصریح کرد: تمام شخصیتها به شکل کلاسیک معرفی شدهاند و محور اصلی قصه، احترام به خانواده است. اوج داستان زمانی است که شخصیت اصلی، با انتخابهای خود، پیوند برادری و محبت خانوادگی را نشان میدهد. اگر این ارتباط برای بیننده ایجاد نشده باشد، باید از او عذرخواهی کنم.
وی درباره انتخاب دختر ربات به عنوان قهرمان فیلم بیان کرد: میخواستم نخستین دختر ابرقهرمان ایرانی را بسازم. این شخصیت با توانمندیهای خاص خود، نه تنها برنده رقابتها میشود بلکه پیام احترام به خانواده و اهمیت اخلاق را منتقل میکند.
قناعت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره فاصله فیلم با زیستبوم واقعی کودک و نوجوان ایرانی و مقایسه آن با آثار کلاسیک فانتزی مثل «دزد عروسکها»، توضیح داد: این اثر فانتزی است اما به گونهای طراحی شده که لطمهای به جهانبینی و ارزشهای اخلاقی کودک نزند. شخصیتها رفتارهای مثبت و آموزنده دارند و هیچ گونه صحنه نامناسب یا رفتار مخرب در فیلم وجود ندارد.
وی تاکید کرد: تمام تلاش من این بود که قصهای بسازم که ضمن سرگرم کردن، به کودکان و نوجوانان احترام به خانواده و اهمیت ارزشهای اخلاقی را آموزش دهد. حتی طراحی شخصیت دختر ابرقهرمان و لباس او با هزینه و زمان بسیار بالا انجام شد تا بتواند الگوی مناسبی برای مخاطب باشد.
