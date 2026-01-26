رزرو هتل روی ماه شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، قیمت هر بلیت بین ۲۵۰ هزار تا یک میلیون دلار است. هرچند این فرایند بیشتر شبیه سپرده‌ گذاری بدون وثیقه یا سرمایه‌گذاری در شرکت است تا بلیت های واقعی.

البته هیچ تاریخ دقیقی برای آغاز برنامه های جی آر یو اسپیس مشخص نشده اما قرار است ماموریت های آزمایشی ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ میلادی انجام شوند. اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، این شرکت احتمالا از سال ۲۰۳۲ میلادی میزبان مسافرانی از زمین خواهد بود.

این هتل نیز در واقع اقامتگاه های بادی مشابه کانسپت های ناسا و شرکت Bigelow Aerospace B۳۳۰ است که قبلا ارائه کرده اند. این اقامتگاه ها در مقابل ریزشهاب سنگ ها، اشعه های کهکشانی و نوسانات دما محافظت خواهند شد.

در مرحله بعد سپری از آجرهای ساخته شده از رگولیت ماه برای اقامتگاه ها در نظر گرفته می شود و سرویس های حمل ونقل سرنشین دار قمری که توسط شرکت هایی مانند اسپیس ایکس فراهم می شود، می توان به هتل سفر کرد.

هرچند این ایده خوش بینانه به نظر می رسد اما بخش هایی از آن با فناوری فعلی کاملا اجرایی است. مثلا استفاده از اقامتگاه های بادی توسط سازمان هایی مانند ناسا به طور کامل بررسی و درک شده است.

درباره ایده استفاده از رگولیت ماه برای ساخت یک سپر فیزیکی نیز تحقیقات زیادی انجام شده است. رگولیت را در تئوری می توان با استفاده از چاپگرهای سه بعدی به آجرهایی تبدیل کرد. شرکت Bigelow Aerospace که اکنون تعطیل شده، در واقع تست ماژول های حمل ونقل به مدار ماه را نیز انجام داده است. این امر نشان می دهد انتقال ماژول های بادی به ماه امکانپذیر است.

جی آر یو اسپیس نیز تصمیم دارد ماموریت های آزمایشی را از تست های روباتیک کوچک به نمایش های بزرگتر گسترش داد تا در نهایت عملیات های سرنشین دار انجام دهد. بنابراین این کسب وکار پیشنهادی حداقل روی کاغذ قابل اجرا به نظر می رسد.