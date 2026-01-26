https://mehrnews.com/x3bdRW ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷ کد مطلب 6732057 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷ تصاویری از وداع با پیکر شهید مهدی ظریف در مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از وداع با پیکر شهید مدافع امنیت مهدی ظریف در مسجد امام المنتظر(ع) مشهد مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6732057 کپی شد مطالب مرتبط خانه آتشنشانان به خاکستر نشست برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «مهدی ظریف»، مدافع امنیت در مشهد پیام تسلیت قالیباف در پی شهادت «مهدی ظریف» فیلمی از جانباز مدافع حرم که به دوستان شهیدش پیوست آغاز تشییع پیکر مطهر جانباز شهید مدافع امنیت «مهدی ظریف» در مشهد رجز خوانی علی ظریف فرزند جانباز شهید مدافع امنیت «مهدی ظریف» در مشهد شهادت یکی دیگر از مدافعان امنیت در مشهد برچسبها وداع با شهدای امنیت مشهد اغتشاشات 1404
نظر شما