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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

تصاویری از وداع با پیکر شهید مهدی ظریف در مشهد

تصاویری از وداع با پیکر شهید مهدی ظریف در مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از وداع با پیکر شهید مدافع امنیت مهدی ظریف در مسجد امام المنتظر(ع) مشهد مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6732057

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