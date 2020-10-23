حسین قناعت کارگردان سینما که با دو فیلم «سلفی با رستم» و «والدین امانتی» در سی و سومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این آثار گفت: هر ۲ فیلم مناسب برای کودک و نوجوان است. اگر بخواهیم فیلم‌های کودکان و نوجوانان را تقسیم‌بندی کنیم می‌توانیم به فیلم‌هایی برای کودکان زیر ۶ سال و فیلم‌هایی برای بالاتر از این سن برسیم، فیلم‌های کودکان زیر ۶ سال عموماً موزیکال هستند اما آثاری برای بالاتر از این سن، قصه‌هایی متفاوت‌تر دارند.

وی ادامه داد: برای مثال فیلم‌هایی که کودکان چهار و پنج ساله می‌توانند با آنها ارتباط برقرار کنند با فیلمی که بچه‌های یازده دوازده سال ارتباط برقرار می‌کنند متفاوت است، با اینکه فاصله سنی کمی از هم دارند. البته ممکن است این رده‌بندی این همه هم دقیق نباشد چون به یاد دارم زمانی که «تپلی و من» را اکران کردیم در یکی از اکران‌ها گفتم این فیلم متعلق به نوجوانان است ولی بعد از نمایش فیلم، مادری گفت فرزند سه ساله‌اش فیلم را دوست داشته است بنابراین «سلفی با رستم» و «والدین امانتی» متعلق به هر ۲ قشر است البته در هر ۲ فیلم تلاش کردیم بزرگسالان هم با آنها ارتباط بگیرند.

این کارگردان با بیان اینکه هر دو فیلم فانتزی‌هایی دارند، عنوان کرد: «سلفی با رستم» بچه‌ها را به کتاب‌خوانی تشویق می‌کند و باعث آشنایی آنها با چند تن از شخصیت‌های تاریخی کشورمان می‌شود. «والدین امانتی» هم درباره خانواده است و پیام آن مربوط به احترام به خانواده و احترام به محیط زیست می‌شود؛ هر دوی این فیلم‌ها قصه‌های سرگرم‌کننده و تقریباً شاد با ریتمی تند دارند تا بتوانند بچه‌های امروز را جذب کنند. به نظرم هر دو فیلم ارزش دیدن دارد.

سلفی با رستم

ارتباطم را با سینمای کودک روز دنیا قطع نمی‌کنم

قناعت با اشاره به تلاش برای موفقیت فیلم‌هایش در ارتباط با مخاطب کودک و نوجوان بیان کرد: من همواره در طی سال تمام تلاشم را می‌کنم که ارتباطم را از سینمای روز کودک قطع نکنم، در خانه هم یک دختر ۱۲ ساله دارم که به شدت به مطالعه و تماشای فیلم علاقه دارد از همین رو فیلم‌ها و سریال‌های روز را با هم می‌بینیم و سعی می‌کنم به سلیقه کودک و نوجوان امروز آشنا بشوم.

وی افزود: از سوی دیگر در خانه ما بیش از دو هزار کتاب کودک و نوجوان وجود دارد و ما به‌روزترین کتاب‌ها را تهیه و مطالعه می‌کنیم. خوشبختانه این روزها کتاب‌ها به این سمت رفته‌اند که برای بچه‌ها سرگرم‌کننده و آموزنده باشند؛ چیزی که در ادبیات کودک ما کم بوده است. من سعی می‌کنم به روز باشم و با بچه‌های امروز، علایق و سلیقه آنها آشنا باشم به همین دلیل وقتی می‌خواهم کاری را شروع کنم سعی می‌کنم قصه‌ای را انتخاب کنم که فضای تازه‌ای داشته باشد و به این فکر می‌کنم که آیا کودک ۱۲ ساله من دوست خواهد داشت که به تماشای آن بنشیند یا نه.

متاسفانه خیلی‌ها سینمای کودک را سینمای کوچکی می‌بینند در حالی که اصلاً اینچنین نیست، کار کودک اتفاقاً خیلی سخت‌تر از کار بزرگسالان است. هرکسی نمی‌تواند از سینمای بزرگسال بیاید و کاری برای بچه‌ها بسازد قناعت توضیح داد: دنبال قصه‌های تکراری قدیمی نیستم. بچه‌های امروز هرچند در خانه هستند ولی می‌توانند فیلم‌های روز دنیا را با یک کلیک ساده ببینند و با سینمای روز در ارتباط هستند، به همین دلیل اگر بچه‌ها را درک نکنیم کار ما سخت می‌شود، اگر متوجه نشویم سلیقه بچه‌ها چیست دچار مشکل می‌شویم. به همین دلیل است که برخی از آثار به آن چیزی که بچه‌ها می‌خواهند نزدیک نمی‌شوند و کودکان فیلم را تا انتها نمی‌بینند.

وی افزود: من هم شاید در برخی جاها ناموفق باشم اما خوشبختانه در این سال‌ها سعی کرده‌ام به بچه‌ها نزدیک شوم. حتی در همین «پیشی میشی» که چندی پیش اکران شد، البته داستان این فیلم متعلق به آقای احمدی تهیه‌کننده فیلم است. «پیشی میشی» هم فضایی دارد که می‌تواند بچه‌ها را جذب کند.

قناعت ادامه داد: متاسفانه خیلی‌ها سینمای کودک را سینمای کوچکی می‌بینند در حالی که اصلاً اینچنین نیست، کار کودک اتفاقاً خیلی سخت‌تر از کار بزرگسالان است. هرکسی نمی‌تواند از سینمای بزرگسال بیاید و کاری برای بچه‌ها بسازد، کار کودک روحیه و نگاه خاص می‌خواهد، کسی که فیلم کودک می‌سازد، می‌تواند فیلم بزرگسال بسازد ولی برعکسش نمی‌شود، چون درآوردن فضای کودک کار ساده‌ای نیست و نیاز به مطالعه و … دارد. ما حتی در پشت صحنه فیلم‌هایمان سعی می‌کنیم راحت‌ترین شرایط را برای کودکان فراهم بیاوریم یعنی سعی می‌کنیم فضایی شبیه به خانه و فضایی کودکانه برای آرامش بچه‌هایی که با آنها کار می‌کنیم، داشته باشیم تا بچه‌ها بتوانند خوب بازی کنند.

نمی‌دانم چرا فقط سینماها را تعطیل کرده‌اند!

این کارگردان با اشاره به اکران «پیشی میشی» اظهار کرد: «پیشی میشی» اکران شد و سه روز از اکران آن گذشت اما بعدش ماجرای تعطیلی سینماها پیش آمد نمی‌دانم چرا این روزها هیچ کجا تعطیل نیست و فقط سینماها تعطیل هستند حتی آن زمانی که خیلی‌ها اطلاع نداشتند سینماها باز است، تبلیغ چندانی نداشتیم.

وی افزود: شرایطی که پیش آمده باعث شده است نگران «پیشی میشی» و سرمایه آقای احمدی باشم چون ایشان بدون هیچ حمایتی و به تنهایی سرمایه فیلم را تامین کرده است. امیدوارم با شرایطی که پیش آمده بتواند سرمایه خود را برداشت کند چون اگر سرمایه سرمایه‌گذارانی که در این حوزه کار می‌کنند، برنگردد، سست می‌شوند و حالا که سینمای کودک سرمایه‌گذار و تهیه کننده دارد امیدوارم این اتفاق بیفتد و همه آنها دست پر از این سینما بروند تا دوباره سرمایه‌گذاری کنند. به هر صورت من نگران شرایط فعلی هستم و امیدوارم شرایط بهتری پیش بیاید و فیلم اکران بهتری داشته باشد.

برای اکران آنلاین هم هنوز دلمان صاف نشده است با اینکه من چند تماس در همین رابطه داشتم اما راضی نشدم چون هیچ حمایتی از آثار نمی‌شود، به محض نمایش در پلتفرم‌ها، فیلم قاچاق می‌شود و به سرعت سر از ماهواره‌ها درمی‌آورد قناعت ادامه داد: برای اکران دو فیلم دیگرم فعلاً صبر می‌کنیم تا ببینیم شرایط چه می‌شود چون زمان فعلی زمان مناسبی برای اکران فیلم نیست. برای اکران آنلاین هم هنوز دلمان صاف نشده است با اینکه من چند تماس در همین رابطه داشتم اما راضی نشدم چون هیچ حمایتی از آثار نمی‌شود، به محض نمایش در پلتفرم‌ها، فیلم قاچاق می‌شود و به سرعت سر از ماهواره‌ها درمی‌آورد بنابراین فیلم عملاً نابود می‌شود حتی اگر فیلمی را با کمترین بودجه‌ای هم ساخته باشید دچار شکست می‌شوید. ما امیدواریم شرایط هرچه زودتر بهتر از این شود، بتوانیم از این کرونا بگذریم و مثل قبل دوباره با مردم در سینماها فیلم ببینیم.

قناعت در پایان درباره جدیدترین فعالیت‌هایش بیان کرد: یک طرح سریال نوشته‌ام که در نظر دارم برای شبکه نمایش خانگی بسازم، این سریال فضای فانتزی و جادویی دارد و فکر می‌کنم برای بچه‌ها جذاب باشد. فیلمنامه یک فیلم سینمایی به نام «دختر برقی» را هم شروع کرده‌ام و امیدوارم بتوانم ساخت این فیلم سینمایی را زودتر آغاز کنم.