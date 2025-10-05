سیزدهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز یکشنبه سیزدهم مهر با میانگین ۱۱۰ AQI برای سیزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های ریوی و قلبی، زنان باردار و کودکان کمتر از پنج سال) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۰۷، پارک زمزم ۱۱۵، بزرگراه خرازی و خیابان فیض ۱۱۱، خیابان زینبیه ۱۲۲، خیابان فرشادی ۱۰۸، بولوار کاوه ۱۲۰، کردآباد ۱۲۳، خیابان میرزا طاهر ۱۰۱ و ولدان ۱۳۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۹۶، سپاهان‌شهر ۹۵ و هزار جریب ۸۸ AOI در وضعیت قابل قبول است.

امروز همچنین شاخص هوای خمینی‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و شهر کاشان ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.