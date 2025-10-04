  1. استانها
  2. مرکزی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

آلودگی هوای اراک پس از ۱۰۰ روز نیازمند اقدامات فوری است

اراک- مدیرکل محیط زیست استان مرکزی با اشاره به گذشت بیش از ۱۰۰ روز آلودگی هوا در اراک، بر ضرورت اقدام فوری و به‌روزرسانی طرح جامع مقابله با آلودگی هوا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ردیف اعتباری ویژه طرح جامع آلودگی هوای اراک از سال ۱۳۹۳ حذف شده که بازگشت و به‌روزرسانی این ردیف بودجه‌ای مورد تاکید است.

وی افزود: طرح جامع کاهش آلودگی هوا قدیمی شده و ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی استان مرکزی، اصلاحات و به‌روزرسانی‌های لازم در آن انجام شود تا پاسخگوی چالش‌های محیط زیستی فعلی باشد.

انصاری تصریح کرد: اکنون استان مرکزی با مشکلات متعددی مانند کم‌آبی، خشکسالی و تغییرات اقلیمی مواجه است که وضعیت محیط زیست را شکننده کرده است.

وی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از پست‌های سازمان محیط زیست استان مرکزی بدون نیرو است که این موضوع روند مقابله با آلودگی را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی تاکید کرد: سلامت مردم و توسعه پایدار استان در گرو بهبود کیفیت محیط زیست است و اجرای سند آمایش استان با توجه به شرایط موجود ضروری است.

انصاری با تأکید بر اهمیت پیگیری ویژه و حمایت دولت از طرح جامع آلودگی هوا گفت: اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد، بخش زیادی از مشکلات محیط زیستی استان قابل رفع خواهد بود.

وی با اشاره به گذشت بیش از ۱۰۰ روز آلودگی هوا در اراک افزود: استان مرکزی با چالش‌های جدی زیست‌ محیطی مواجه است و توجه و تخصیص منابع لازم برای بهبود کیفیت هوا از اولویت‌های اصلی این استان به شمار می‌رود.

