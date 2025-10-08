شانزدهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان؛ هواشناسی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه شانزدهم مهر با میانگین ۱۰۹ AQI برای شانزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۰۸، پارک زمزم ۱۲۸، دانشگاه صنعتی ۱۱۱، خیابان رهنان ۱۰۳، خیابان فرشادی ۱۲۰، خیابان فیض ۱۳۰ و بولوار کاوه ۱۳۵ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۷۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۹۰، خیابان رودکی با عدد ۷۱، خیابان زینبیه ۹۵، سپاهانشهر ۷۷، میرزا طاهر ۸۱ و هزار جریب ۹۹ AOI در وضعیت قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که تا روز شنبه ۱۹ مهر، مناطق مرکزی استان شامل کاشان، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، شاهینشهر و میمه، نجفآباد و شهر اصفهان تحت تأثیر غبارآلودگی، افزایش غلظت آلایندهها، کاهش دید و کیفیت هوا قرار خواهند گرفت.
بنا بر اطلاعیه اداره کل هواشناسی اصفهان، این شرایط میتواند به هوای ناسالم برای گروههای حساس و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، گاهی به هوای ناسالم برای همه گروهها، بهویژه در نواحی پرتردد و صنعتی منجر شود.
هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که ترددهای غیرضروری، بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی کاهش یابد و از ناوگان حملونقل عمومی استفاده شود و ارگانهای مرتبط تدابیر پیشگیرانه را به کار گیرند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
