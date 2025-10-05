تمرکز بر عدالت فرهنگی در ترویج کتابخوانی روستایی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی با بیان اینکه این رویداد حاصل تجربه‌اندوزی از ۱۰ دوره گذشته است، ادامه داد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزیر محترم، مأموریت داریم تا با تغییر نگرش از یک «رویداد متمرکز تهران‌محور» به یک «جنبش فراگیر استانی»، زمینه را برای تأثیرگذاری عمیق‌تر و پایدارتر فراهم کنیم. در این شیوه جدید، استان‌ها دیگر مجری صرف دستورالعمل‌های مرکز نیستند، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های بومی و شناخت دقیق‌تر از منطقه خود، نقش «سیاست‌گذار و مجری محلی» را ایفا خواهند کرد.



عدالت فرهنگی؛ قلب تپنده تحول



وی افزود: عدالت فرهنگی محور اصلی همه برنامه‌های ما در این دوره است. برای کاهش شکاف دیجیتالی و حمایت واقعی از مناطق محروم، راهکارهای عملیاتی از جمله ارائه خدمات آفلاین، ساده‌سازی فرآیندها برای جوامع با سواد دیجیتالی پایین، و مهم‌تر از آن، هدفمند کردن حمایت‌ها بر اساس نیازسنجی دقیق هر استان در نظر گرفته شده است. نیاز یک روستای مرزی با نیاز یک جامعه عشایر کوچ‌رو متفاوت است و سامانه و ناظران استانی باید قادر به پاسخگویی به این تفاوت‌ها باشند.



تحول در ارزیابی؛ گذر از کمیت به کیفیت و اثرگذاری



معاون وزیر فرهنگ با اشاره به تغییر شیوه ارزیابی در این دوره گفت: در دوره جدید، شاهد تحول اساسی از ارزیابی مبتنی بر حجم مستندات، به ارزیابی مبتنی بر «کیفیت محتوا» و «اثرگذاری اجتماعی» فعالیت‌ها خواهیم بود. هدف، کشف و تقویت «الگوهای فرهنگی زنده» در هر منطقه است.



بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خدمت توسعه فرهنگی



جوادی در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اشاره و تصریح کرد: بر اساس منویات سیاست‌های کلان وزارتخانه، شناسایی فرصت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در صنعت نشر و ترویج کتابخوانی یک اولویت است. رویکرد بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) در سامانه جدید، ابزاری هوشمند برای تحقق این هدف و ایجاد انگیزه پایدار در جوامع محلی است.



جوادی در پایان گفت: امیدواریم این تحول که بر پایه تجربیات ده دوره گذشته و شبکه‌ای از فعالان و روستاهای پیشرو شکل گرفته، فصل جدیدی در ترویج کتابخوانی با محوریت مردم و مناطق باشد و بتواند گام بلندی در جهت تحقق عدالت فرهنگی و توسعه متوازن بردارد.



یازدهمین دوره رویداد ملی «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» پانزدهم مهرماه همزمان با روز روستا و عشایر، با رونمایی از سامانه جدید خود، فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند.