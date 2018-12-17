دیدار محسن جوادی با سفیر و مدیر بنیاد مطالعات دینی ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار پروفسور آلبرتو ملونی در این دیدار با اشاره به تاسیس بنیادی در ایتالیا با هدف مطالعات دینی تمامی مذاهب گفت: این بنیاد در سال 1953 در بلونیا بنیانگذاری شده است و در کتابخانه آن آثار غنی از پژوهشگران مختلف وجود دارد. در حال حاضر به دنبال تاسیس کتابخانه تخصصی مذاهب در شهر پالرمو هستیم و قصد داریم در این کتابخانه بر روی کتابهای اسلامی تمرکز داشته باشیم.
وی ادامه داد: هدف ما از تاسیس این کتابخانه گفتوگوی ادیان نیست بلکه ایجاد محیطی با منابع بسیار برای پژوهشگران دینی است. در این کتابخانه قصد داریم منابع غنی از زبانهای مختلف در حوزه ادیان و الاهیات دینی را گردآوری کنیم و امیدورایم این مرکز در مدیترانه به عنوان مرکزی برای ایجاد فرهنگ صلح و دوستی باشد.
آلبرتو ملونی با اشاره به سفرش به ایران به عنوان نخستین کشور برای خرید و اهدای منابع گفت: بسیار خوشحالیم که سفرمان برای تجهیز این کتابخانه را از ایران آغاز کردهایم زیرا ایران در حوزه فرهنگی و دینی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به این موضوع که در ایران کتابخانههای شخصی بسیاری نیز وجود دارند، در تلاش هستیم تا بتوانیم از منابع کتابخانههای آنها نیز استفاده کنیم. البته به دنبال آن هستیم تا کتابهایی را که در رابطه با ادیان و مذاهب اسلامی در ایران منتشر شده است نیز خریداری کنیم و کتابخانه پالرمو را به کتاخانه غنی تبدیل کنیم. در حال حاضر بیش از سه هزار عنوان کتاب و مجله در کتابخانه بلونیا وجود دارد و به دنبال آن هستیم تا این مرکز جدید در پالرمو را نیز به یک پایگاه غنی تبدیل کنیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این کتابخانه به لطف پژوهش به حیات خود ادامه داده است و این پژوهشگران هستند که هزینه خرید کتابها را پرداخت میکنند. امیدواریم که در آینده درگیریها و جنگها کاهش یابد و پژوهشهای خوبی در حوزه ادیان و مذاهب صورت گیرد زیرا به یک ضرب المثل ایتالیایی اعتقاد داریم که آب خوب خنک همیشه در اعماق زمین است. همچنین امیدواریم شاهد حضور پژوهشگران ایرانی در این مرکز باشیم.
دکتر محسن جوادی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تاسیس کتابخانه و ارزشمند خواندن این اقدام گفت: تاسیس چنین کتابخانهای مطمئنا در کاهش سوء تفاهمات دینی موثر خواهد بود و بسیاری از برداشتهای نادرست و غلط را اصلاح خواهد کرد. آقای ملونی در صحبتهای خود تمثیلی درباره حفر چاه به منظور دستیابی به آب خنک آوردند. البته شهید مطهری نیز درباره این موضوع توضیح خوبی دارند و عنوان میکنند که در شهر یزد قناتهای بسیاری وجود دارد و زمانی که از ارتفاع به این قناتها نگاه میکنیم شاهد کثرت هستیم اما زمانی که به عمق میرویم مشاهده میکنیم که همه آبها یکی است. اگر بتوانیم به عمق برویم مطمئنا اختلافات کم هستند و اشتراکات بسیاری در حوزه ادیان وجود دارد.
وی با اشاره به سابقه حضور خود در میان مسیحیان فرقههای مختلف و گفتوگو با آنها گفت: به نظرم این کتابخانه در کنار ایجاد فضایی برای پژوهش باید محلی برای حضور جوانان علاقهمند به این حوزه باشد زیرا مطمئنا نتایج بهتری در بر خواهد داشت.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر حمایت از تجهیز این کتابخانه گفت: یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از کتابخانههاست و قطعا شناخت بهتر از اسلام میتواند در کاهش اسلام هراسی و حتی دینهراسی موثر باشد. به منظور تجهیز کتابخانه نیز میتوانیم فهرستی از کتابهای منتشر شده دینی در چند سال اخیر در ایران را در اختیار این مرکز قرار دهیم تا پس از انتخاب، این کتابها را ارسال کنیم. البته نسخههای دیجیتال نیز میتوانند در اختیار این کتابخانه قرار گیرد.
جوادی در ادامه گفت: البته امیدوارم که این کتابخانه به پژوهشگران ایرانی این امکان را بدهد تا از منابع غنی کتابخانههای ایتالیا بهرهمند شوند.
همچنین در این جلسه ایوب دهقانکار؛ مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی با اشاره به زمینههای همکاری میان دو کشور گفت: یکی از این حوزهها پروژه ترجمه کتاب نویسندگان ایرانی به زبانهای خارجی است که به نام گرنت مشهور است. دبیرخانه گرنت این آمادگی را دارد تا از ترجمه آثار ایرانی به زبانهای ایتالیایی حمایت کند و حتی بخشی از هزینه ترجمه را نیز به ناشر خارجی پرداخت کند.
سید جواد مرادینیا؛ مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی نیز در این دیدار سوالاتی پیرامون ایجاد این مرکز و روند فعالیتهای این بنیاد مطرح کرد.
علی فریدونی؛ مدیرکل دفتر مجامع، تشکلها و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر ضرورت استفاده از منابع اقلیتهای فرهنگی در تجهیز این کتابخانه تاکید کرد.
همچنین نیکنام حسینیپور؛ مدیرعامل خانه کتاب نیز با اشاره به تقویت روابط فرهنگی ایران و ایتالیا در دولت تدبیر و امید گفت: خانه کتاب این آمادگی را دارد تا در دوره آینده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در یکی از بخشهای خود که به اسلامشناسی و ایرانشناسی اختصاص دارد، کتابهای منتشر شده در اروپا را برای سال آینده بررسی کند. همچنین میتوانیم جلسهای را برای بازدید هیات ایتالیایی از تعدادی از کتابخانههای شخصی برنامهریزی کنیم.
وی همچنین تعدادی از کتابهای جشنواره کتاب سال و آثار ایرج افشار را به عنوان نخستین آثار اهدایی به این کتابخانه در ایتالیا اهدا کرد.
در پایان این نشست نیز مائورو کُنچاتوری؛ سفیر ایتالیا ضمن ابراز خرسندی از حمایتهای معاونت امور فرهنگی گفت: این دیدار بسیار عملیاتی بود و در این دیدار به نتایج بسیار خوبی دست یافتیم و امیدوارم که دیدارهای چهره به چهره منجر به گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور شود.
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