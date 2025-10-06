به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، گفت: فرهنگ روستا و کوچ، نه تنها حافظ هویت ماست، بلکه سرچشمه‌ بسیاری از جلوه‌های ناب هنر، موسیقی، شعر و آیین‌های مردمی است که قرن‌ها از سینه‌ مادران و پدران روستا، به نسل‌های امروز رسیده است.

متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

روستا و عشایر، جلوه‌ای زنده از ریشه‌های فرهنگی و تاریخی ایران‌زمین‌اند؛ خاستگاه‌هایی که در آن، اصالت، ایمان و هنر در هم تنیده‌اند و از دل سادگی زندگی مردمانشان، ژرف‌ترین مفاهیم انسانیت و همبستگی زاده می‌شود.

زنان و مردان روستایی و عشایری، در کنار نقش‌آفرینی در عرصه تولید و اقتصاد، در پاسداشت ارزش‌های فرهنگی و هنری ایران زمین نیز نقشی بی‌بدیل دارند. از لالایی‌ها و نغمه‌های کوچ گرفته تا صنایع‌دستی، روایت‌ها و آیین‌های بومی، همه نشانه‌هایی از روح زنده و خلاق مردمانی است که با کار و ایمان، زیبایی را در دل سختی می‌کارند و هنر را با زندگی خود معنا می‌بخشند.

بی‌تردید، توسعه فرهنگی ایران بدون تکیه بر این ریشه‌های اصیل و مردمی، معنایی کامل نخواهد داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پاسداشت فرهنگ بومی و هنر مردمان روستا و عشایر را جزئی جدایی‌ناپذیر از عدالت فرهنگی می‌داند و بر تداوم حمایت از هنرمندان، روایتگران و حافظان این میراث گرانبها تأکید دارد.

امید است در سایه همدلی و همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی، «روز ملی روستا و عشایر» فرصتی برای بازخوانی نقش تمدن‌ساز مردمان این سرزمین در فرهنگ و هنر ایران باشد؛ و تجدید عهدی با اصالت، ایمان و زیبایی‌هایی که از دل خاک و کوچ برآمده و در تار و پود هویت ایرانی جاری است.