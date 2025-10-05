فیلمبرداری فیلم کوتاه «ارغوان» به پایان رسید؛ آغاز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «ارغوان» به تهیه‌کنندگی نفیسه امینی و کارگردانی وحید کردلو پس از اتمام مراحل فیلمبرداری، هم‌اکنون در مرحله تدوین قرار دارد. این پروژه با بازی سارا مسینانی، میثاق جمشیدی، آرزو جوهری و محمد جهانگیری ساخته شده است.

فیلم «ارغوان» با رویکردی شاعرانه و اجتماعی، به بررسی روابط انسانی و چالش‌های احساسی شخصیت‌ها می‌پردازد.

تدوین فیلم را وحید کردلو برعهده دارد و آذر امیرخوانساری سرپرست گروه کارگردانی این پروژه است.

تهیه‌کننده این اثر، نفیسه امینی، پیش از این تهیه کننده فیلم «آرتیست» بوده است. کارگردان و تدوینگر پروژه، وحید کردلو، پیش از این فیلم‌های «صورت» (۱۳۹۸)، «رستاخیز» (۱۴۰۲)، «آرتیست» (۱۴۰۳) را ساخته است و تجربه تدوین پروژه‌های متعددی از جمله سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌های سینمایی، فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه خود دارد.