۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

فیلم کوتاه «مراسم تدفین» راهی ترکیه شد

فیلم کوتاه «مراسم تدفین» به کارگردانی علی فرد راهی جشنواره شانلی اورفه ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی، فیلم کوتاه «مراسم تدفین» به نویسندگی حمیدرضا حسینیان، کارگردانی علی فرد و تهیه‌کنندگی علی ظروفچی به جشنواره شانلی اورفه ترکیه راه پیدا کرد.

این فیلم با بازی مهدی نصرتی در تاریخ ۷ تا ۹ نوامبر برابر ۱۶ تا ۱۸ آبان در بخش مسابقه جشنواره شانلی اورفه با سایر فیلم‌های حاضر در این رویداد رقابت می‌کند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به بازنویسی فیلمنامه: محمدعلی خامه‌پرست، راوی: محمدعلی حسینعلی‌پور با تشکر از همراهی سمیه انصاری و زیبا برجی، مدیر فیلمبرداری: علی غلامی، تدوینگر: سیاوش کردجان، صدابرداران: امین جعفری و جواد شعبانی، طراحی و ترکیب صدا: محمدمهدی جواهری‌زاده، موسیقی: علیرضا اسحاق‌زاده، نوازنده عود: شهریار محمدی، طراح صحنه و لباس: علی فرد، اصلاح رنگ و نور: مهدی حسین‌خانی، عکاس: حسین نوری، مدیر تولید: محسن حیدرلکی، علی بهرامی، گروه فیلمبرداری: کامران حامدی، ابوالفضل طهماسبی، طراح پوستر: دانیال عرب‌زاده، پخش بین‌الملل: فرست اسکرین، مدیر روابط عمومی: نگار امیری.

