فیلم کوتاه «مراسم تدفین» راهی ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی، فیلم کوتاه «مراسم تدفین» به نویسندگی حمیدرضا حسینیان، کارگردانی علی فرد و تهیهکنندگی علی ظروفچی به جشنواره شانلی اورفه ترکیه راه پیدا کرد.
این فیلم با بازی مهدی نصرتی در تاریخ ۷ تا ۹ نوامبر برابر ۱۶ تا ۱۸ آبان در بخش مسابقه جشنواره شانلی اورفه با سایر فیلمهای حاضر در این رویداد رقابت میکند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به بازنویسی فیلمنامه: محمدعلی خامهپرست، راوی: محمدعلی حسینعلیپور با تشکر از همراهی سمیه انصاری و زیبا برجی، مدیر فیلمبرداری: علی غلامی، تدوینگر: سیاوش کردجان، صدابرداران: امین جعفری و جواد شعبانی، طراحی و ترکیب صدا: محمدمهدی جواهریزاده، موسیقی: علیرضا اسحاقزاده، نوازنده عود: شهریار محمدی، طراح صحنه و لباس: علی فرد، اصلاح رنگ و نور: مهدی حسینخانی، عکاس: حسین نوری، مدیر تولید: محسن حیدرلکی، علی بهرامی، گروه فیلمبرداری: کامران حامدی، ابوالفضل طهماسبی، طراح پوستر: دانیال عربزاده، پخش بینالملل: فرست اسکرین، مدیر روابط عمومی: نگار امیری.
