مصرف ۴۰ درصد بنزین کشور در ۵ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمان به‌ترتیب با آمار مصرف ۱۸۸۴، ۸۶۹.۵، ۸۵۷، ۸۱۷ و ۵۸۶.۴ میلیون لیتر در دوره سه ماهه تابستان امسال، بالاترین سهم مصرف در بین استان‌های کشور را دارند.

مصرف بنزین کل کشور در تابستان امسال به ۱۲.۵ میلیارد لیتر رسید و در پنج استان تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمان به‌عنوان صدرنشینان مصرف بنزین کشور، بیش از ۵ میلیارد لیتر بنزین توزیع شد که حدود ۴۰ درصد از مصرف بنزین کل کشور را در بر می‌گیرد، همچنین استان تهران با ثبت رکورد مصرف بیش از یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون لیتر بنزین در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد از مصرف بنزین کل کشور را به خود اختصاص داد و در صدر استان‌های پرمصرف‌ قرار گرفت و استان خراسان رضوی با مصرف ۸۶۹.۵ میلیون لیتر بنزین به‌عنوان دومین استان پر مصرف کشور شناخته شد.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان امسال ۱۳۴.۳ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال (تابستان ۱۴۰۳) با میانگین مصرف روزانه ۱۲۹.۴ میلیون لیتر، حدود ۵ میلیون لیتر افزایش یافته است، همچنین بیشترین رکورد مصرف بنزین تابستانی در روز ۲۲ شهریور با رقم مصرف ۱۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر ثبت شده است.

میانگین آمار مصرف روزانه ماه‌های تیر، مرداد و شهریور امسال به‌ترتیب ۱۲۳.۵، ۱۳۷.۷ و ۱۴۱.۷ بوده است که این روند صعودی افزایش میانگین مصرف روزانه، بیانگر افزایش مستمر تقاضا در دوره اوج سفرهای تابستانی است. این رشد نه‌تنها ناشی از افزایش جابه‌جایی‌های بین‌شهری و استفاده گسترده از خودروهای شخصی بوده، بلکه اثر مستقیم تعطیلات رسمی و ترافیک درون‌شهری را نیز منعکس می‌کند.

سرانه مصرف بنزین در ایران هم‌اکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت، همچنین متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد.