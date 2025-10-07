به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، یک مقام دولتی هند روز دوشنبه ۱۴ مهر اعلام کرد که با توجه به کاهش ظرفیت پالایش روسیه در پی حمله‌های اوکراین به تأسیسات انرژی، نفت خام بیشتری در بازار جهانی در دسترس قرار گرفته و نفت روسیه به‌اندازه کافی برای پالایشگاه‌های هندی موجود است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از هند خواسته است خرید نفت روسیه را متوقف کند. واشینگتن پس از امتناع دهلی‌نو از پذیرش این درخواست، تعرفه واردات نفت آمریکا را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد رسانده است.

این مقام که به‌دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت، با این حال پالایشگاه‌های هندی همچنان به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند.

هند بزرگ‌ترین خریدار نفت دریایی روسیه است؛ نفتی که پس از خودداری برخی کشورهای غربی از خرید و اعمال تحریم علیه مسکو به‌دلیل تنش‌ها با اوکراین، با تخفیف عرضه می‌شود.

منابع تجاری اعلام کرده‌اند که تخفیف‌های نفت خام اورال روسیه که به هند تحویل می‌شود، برای بارگیری در نوامبر به حدود ۲ تا ۲.۵۰ دلار برای هر بشکه کمتر از قیمت نفت برنت کاهش یافته است؛ در حالی که این تخفیف‌ها در زمان آغاز تنش‌های مسکو - کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲، ۲۰ تا ۲۵ دلار به ازای هر بشکه بود.

حمله‌های اوکراین به پالایشگاه‌ها و خطوط لوله صادراتی، ظرفیت پالایش نفت روسیه را در روزهایی تا حدود یک‌پنجم کاهش داده و موجب اختلال در صادرات از پایانه‌های کلیدی این کشور شده، موضوعی که مسکو را به کاهش تولید نفت نزدیک کرده است.

توقف فعالیت پالایشگاه‌های نفت روسیه در سپتامبر، به‌دلیل حمله‌های پهپادی اوکراین از سطح ثبت‌شده در ماه پیش از آن (اوت) فراتر رفته است.

منبع نخست با بیان اینکه پالایشگاه‌های هندی به‌دنبال خرید نفت و گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) بیشتر از آمریکا هستند، گفت، تحقق این هدف به نتیجه مذاکرات تجاری دهلی‌نو و واشینگتن بستگی دارد.