خانمحمدی: استان زنجان ۴۷۴ محدوده معدنی دارد

نسرین خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان زنجان با دارا بودن ۴۷۴ محدوده معدنی، بهعنوان یکی از استانهای مهم و پیشرو در حوزه استخراج مواد معدنی در کشور شناخته میشود.
وی افزود: اکنون برای ۳۸۴ محدوده معدنی پروانه بهرهبرداری صادر شده است که نشاندهنده ظرفیت بالا و پتانسیل گسترده استان در فعالسازی و توسعه معادن است.
معاون امور معدنی سازمان صمت استان زنجان گفت: تنوع معادن در استان زنجان قابل توجه است و فعالیتهای معدنی عمده شامل استخراج سرب و روی، آهن، خاک صنعتی، سیلیس، بُر، سنگهای تزئینی، شن و ماسه و نمک میباشد که هر کدام نقش کلیدی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارند.
وی ادامه داد: ظرفیت استخراج اسمی معادن استان حدود ۱۴.۵ میلیون تن است که بیشترین سهم این ظرفیت با حدود ۳.۸ میلیون تن به مواد معدنی گروه ۴ اختصاص دارد.
خانمحمدی افزود: استان زنجان با ظرفیت بالای معدنی و اقدامات هدفمند میتواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور داشته باشد، به شرطی که چالشها و نیازهای بخش معدن به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و با حمایتهای لازم همراه شود.
نظر شما