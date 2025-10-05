خانمحمدی: استان زنجان ۴۷۴ محدوده معدنی دارد

نسرین خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان زنجان با دارا بودن ۴۷۴ محدوده معدنی، به‌عنوان یکی از استان‌های مهم و پیشرو در حوزه استخراج مواد معدنی در کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: اکنون برای ۳۸۴ محدوده معدنی پروانه بهره‌برداری صادر شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالا و پتانسیل گسترده استان در فعال‌سازی و توسعه معادن است.

معاون امور معدنی سازمان صمت استان زنجان گفت: تنوع معادن در استان زنجان قابل توجه است و فعالیت‌های معدنی عمده شامل استخراج سرب و روی، آهن، خاک صنعتی، سیلیس، بُر، سنگ‌های تزئینی، شن و ماسه و نمک می‌باشد که هر کدام نقش کلیدی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارند.

وی ادامه داد: ظرفیت استخراج اسمی معادن استان حدود ۱۴.۵ میلیون تن است که بیشترین سهم این ظرفیت با حدود ۳.۸ میلیون تن به مواد معدنی گروه ۴ اختصاص دارد.

خانمحمدی افزود: استان زنجان با ظرفیت بالای معدنی و اقدامات هدفمند می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور داشته باشد، به شرطی که چالش‌ها و نیازهای بخش معدن به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و با حمایت‌های لازم همراه شود.