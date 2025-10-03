به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان استان آذربایجان شرقی روز جمعه با دعوت بهرام سرمست به عمارت تاریخی استانداری آمدند تا در نشستی صمیمی با استاندار و تیم اجرایی استانداری، درباره پروژههای اولویتدار استان گفتگو کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان ضمن تبیین نظرات و تلاشهای خود، بر ضرورت پیگیری متفقالقول برنامههای توسعه استان و پیگیری مطالبات مردم تاکید کردند و بهصورت ویژه، همه نمایندگان، استاندار و مسئولان اجرایی، درخصوص تلاش برای تصویب و اجرای پروژه حیاتی انتقال آب ارس به تبریز، عزم و اراده خود اعلام را کردند.
همچنین نمایندگان استان از تلاشهای استاندار در امور توسعهای استان از جمله انتقال آب ارس به تبریز، توسعه نیروگاه تبریز، نهضت مدرسهسازی، بهسازی استادیوم یادگار امام و سایر پروژههای کلان تشکر کردند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز با تقدیر از پیگیریهای مستمر مشکلات استان توسط نمایندگان در یکسال گذشته، خاطرنشان کرد: هرگونه توفیق و پیشرفتی که در این مدت به دست آمده، حاصل همافزایی تمامی ظرفیتها بویژه همدلی نمایندگان محترم با مدیریت استان بوده است.
وی بر پروژه «بازتوانی نیروگاه تبریز و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی جدید» به عنوان یکی از طرحهای بسیار مهم استان اشاره و خاطرنشان کرد: تحقق این پروژه، منجر به افزایش ۶۰۰ مگاواتی تولید برق در استان خواهد شد که نقش بسزایی در تأمین انرژی و توسعه صنعتی منطقه ایفا میکند.
بهرام سرمست بر لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر برای بهرهبرداری بهینه از فرصت سفر دکتر پزشکیان به استان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی پروژههای بزرگ و ملی را از سوی همه نمایندگان شد.
بهرام سرمست اظهار داشت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به پروژههای اولویتدار استان اشراف دارند و نسبت به پیگیری آنها دغدغهمند هستند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط بازگشت تحریمها، بر ضرورت افزایش «تابآوری اقتصادی» تأکید و بیان کرد: در چنین شرایطی، اجرایی شدن پروژههای بزرگ و زیربنایی بیش از پیش اهمیت پیدا میکند.
استاندار آذربایجان شرقی با برشمردن برخی از این پروژههای محوری گفت: پروژههای بزرگی مانند توسعه نیروگاههای خورشیدی، نیروگاه حرارتی تبریز، پروژههای آبرسانی از رود ارس، تکمیل بزرگراهها (تبریز به ارومیه، تبریز به بازرگان، کمربندی ایلخچی، بهسازی اتوبان تبریز-زنجان)، اتصال ایستگاه خاوران به ایستگاه مرکزی تبریز و ادامه آن به ایستگاه چشمه ثریا، احداث کریدور کلاله به جلفا و توسعه زیرساختهای درمانی از جمله طرحهای بسیار مهم توسعه ای در استان آذربایجان شرقی هستند.
سرمست با اشاره به حضور نمایندگان استان در کمیسیونهای تخصصی مهم مجلس، این موقعیت را یک فرصت استثنایی خواند و اظهار داشت: اگر پروژههای مرتبط با هر کمیسیون، توسط نماینده منتخب استان در همان کمیسیون پیگیری شود، قطعاً با سرعت و کارایی بیشتری به نتیجه خواهیم رسید. تعامل خوب، نتیجهای خوب و مطلوب به همراه خواهد داشت.
نمایندگان و استاندار، ضمن تاکید بر تقسیم کار و برنامهریزی برای پیشبرد امور، در همین جلسه، تماسهایی با فرزین رییس بانک مرکزی و دمیرچیلو سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، برای تامین مالی پروژه انجام دادند.
