به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی قبل از ظهر در همایش توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زنجان که با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، با تأکید بر نقش حیاتی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی در توسعه صنعت و کشاورزی، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری دقیق و آگاهانه در نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر رفع محدودیت‌های مصرف، زمینه‌ساز توسعه پایدار استان و کشور خواهد بود.

وی در همایش توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر استان زنجان با اشاره به آمار مصرف برق در استان گفت: بیش از ۵۴۰ هزار مشترک تحت پوشش شرکت توزیع برق زنجان هستند و بخش صنعت ۵۲ درصد و بخش کشاورزی ۲۰ درصد از مصرف انرژی استان را به خود اختصاص داده‌اند. این میزان، زنجان را جزو استان‌های صنعتی کشور از نظر مصرف برق قرار می‌دهد.

کاظمی با اشاره به ناترازی مصرف برق تابستان امسال افزود: مصرف برق استان در روزهای گرم تابستان به ۸۰۰ مگاوات رسید که با همکاری مشترکان و اعمال محدودیت‌های هدفمند، توانستیم ۳۷۰ مگاوات کاهش بار ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: محدودیت پنج‌ساعته برای بخش کشاورزی در دوره اوج مصرف اعمال شده است و بهترین راهکار برای رفع این محدودیت، احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط خود بهره‌برداران است.

مدیرعامل توزیع برق زنجان همچنین به مشوق‌های قانونی در این حوزه اشاره کرد و گفت: براساس قانون، واحدهای صنعتی مشارکت‌کننده در احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند انرژی تولیدی خود را بدون محدودیت مصرف کنند. همچنین طبق ماده ۱۶، واحدهای صنعتی که ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، از محدودیت‌های مصرفی معاف خواهند شد که این میزان برای واحدهای دو شیفت ۶۵ درصد و برای تک شیفت ۵۰ درصد است.

کاظمی افزود: تقاضای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان به ۲۶۰ مگاوات رسیده است که بخشی از آنها در مراحل اخذ مجوز و اتصال به شبکه است. تاکنون ۱۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط بخش‌های مختلف احداث شده و ۶ مگاوات دیگر نیز تا هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی از اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: این پروژه علاوه بر تولید برق خورشیدی، مجهز به سیستم ذخیره‌سازی انرژی بوده و ظرفیت معادل ۸۰ درصد بار پایه استان را تأمین خواهد کرد.