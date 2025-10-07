به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران در سالهای اخیر یکی از پرافتخارترین تیمهای ورزشی کشور بوده است. نقطه عطف این موفقیتها به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا بازمیگردد؛ جایی که دختران کبدیکار ایران با درخشش کمنظیر توانستند برای نخستین بار در تاریخ این رشته مدال طلا را از آن خود کنند.
پس از آن تیم ملی بانوان در مسیر سختتری قرار گرفت. در بازیهای آسیایی هانگژو رقابتها با حضور تیمهای قدرتمند هند و کره جنوبی سطح بالایی داشت و در نهایت ایران توانست به مدال برنز دست پیدا کند. هرچند این مدال ارزشمند بود اما توقع عمومی از تیم ملی بعد از طلای جاکارتا بالاتر رفته بود و بسیاری انتظار داشتند بار دیگر شاهد تکرار قهرمانی باشند.
اکنون ملیپوشان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده میکنند. اردوهای آمادهسازی از نیمه مهرماه آغاز خواهد شد و بازیکنان در تلاشاند تا بار دیگر تواناییهای خود را به نمایش بگذارند. با توجه به تعویقهای پیدرپی این رقابتها و مشکلات مالی که بر سر راه تیم وجود داشته مسیر برای دختران کبدیکار آسان نخواهد بود. با این حال انگیزه بازیکنان برای درخشش در سطح جهانی بالاست.
انتظار جامعه ورزش ایران این است که تیم ملی کبدی بانوان بتواند افتخارات گذشته را تکرار کند. طلای جاکارتا معیاری تازه برای این رشته ایجاد کرده و حالا همه چشمانتظارند ببینند شاگردان زهره تربتی نژاد چه نتیجهای در میدان جهانی رقم خواهند زد. بیتردید موفقیت دوباره این تیم میتواند بار دیگر نام کبدی بانوان ایران را بر سر زبانها بیندازد و الهامبخش نسل تازهای از دختران ورزشکار باشد.
زهرا کریمی ملیپوش با تجربه کبدی زنان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات پیش رو اظهار کرد: از پانزدهم اردوی آمادهسازی ما آغاز میشود و تا بیستوسوم ادامه خواهد داشت. پیشبینی میکنیم دو مرحله اردو داشته باشیم تا برای رقابتها آماده شویم. البته این اردوها با فاصله برگزار میشوند چرا که بعد از مرداد ماه به دلیل تعویق مسابقات دیگر اردو نداشتیم. در مرداد شرایط خیلی خوبی داشتیم اما حالا باید دوباره ببینیم وضعیت تیم در چه سطحی قرار دارد.
وی در خصوص تأثیر تغییر تاریخ مسابقات بر روحیه بازیکنان گفت: واقعیت این است که چندین بار خبر لغو یا تعویق مسابقات مطرح شد و همین موضوع انگیزه بازیکنان را تحت تأثیر قرار داد. حتی من خودم گاهی فکر میکردم مسابقات دیگر برگزار نمیشود. این شرایط برای همه ما سخت بود ولی خدا را شکر حالا زمان برگزاری مشخص شده و امیدواریم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.
کریمی درباره کشور میزبان رقابتها اظهار داشت: مسابقات در بنگلادش برگزار خواهد شد. من تاکنون تجربه بازی در این کشور را نداشتهام ولی میدانیم که بنگلادش اصولاً میزبانی خوبی دارد و تیم قدرتمندی هم است که در قهرمانی آسیا به مقام سوم رسید. هدف ما در این رقابتها کسب مدالی خوشرنگ بهویژه طلا است.
وی در مورد کشورهای حاضر در این دوره از مسابقات قهرمانی جهان افزود: اطلاع دقیق ندارم ولی زمانی که قرار بود مسابقات در هند برگزار شود اعلام شد که بین ۱۰ الی ۱۲ تیم قرار است در این رویداد شرکت کنند.
ملیپوش کبدی ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت لیگ داخلی گفت: متأسفانه لیگ کبدی بانوان هنوز برگزار نشده و قرار است در نیمه دوم سال برگزار شود. از نظر مالی هم شرایط خوبی نداریم؛ قراردادها چندان قابل توجه نیست و بسیاری از بازیکنان حتی رایگان بازی میکنند. نبود اسپانسر یکی از مشکلات اصلی است و بار اصلی برگزاری لیگ بر دوش فدراسیون و هیئتهای استانی است.
او درباره کادر فنی تیم ملی نیز توضیح داد: من سابقه کار با خانم تربتینژاد را در بازیهای آسیایی جاکارتا داشتهام. در مجموع مربیان ایرانی شناخت خوبی از بازیکنان دارند و ارتباط نزدیکتری برقرار میکنند. به نظرم استفاده از مربیان ایرانی به دلیل شناخت بیشترشان از شرایط بازیکنان تصمیم درستی است و امیدوارم با هدایت خوب تربتی نژاد بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
کریمی درباره بازیهای آسیایی ناگویا گفت: این رقابتها برای ما اهمیت زیادی دارد. اگر برنامهریزی خوبی داشته باشیم میتوانیم مدال برنز هانگژو را ارتقا دهیم. در مسابقات قهرمانی آسیا اختلاف کمی با تیم هند داشتیم و جبران آن امکانپذیر است.
وی در پایان تأکید کرد: بزرگترین چالش ما کمبود حمایت است. اعزامهای تدارکاتی به دلیل هزینههای سنگین بهسختی انجام میشود و همین موضوع ما را محدود کرده است. امیدوارم فدراسیون و مسئولان ورزش بیش از گذشته پشتیبان تیم ملی باشند تا بتوانیم با تمام توان در ناگویا حاضر شویم و دوباره برای ایران مدال طلا کسب کنیم.
