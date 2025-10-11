عباس اورسجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین برنامههای فدراسیون برای حضور پرقدرت تیمهای ملی در رقابتهای پیش رو اظهار داشت: روزهای پرکاری را در پیش داریم. دو تیم جوانان ما در بخش پسران و دختران این روزها خود را برای حضور در بازیهای آسیایی بحرین آماده میکنند. همچنین تیم ملی بانوان در حال مهیاسازی برای رقابتهای قهرمانی جهان است؛ مسابقاتی که پس از دو بار تعویق نهایتاً ماه آینده به میزبانی بنگلادش برگزار خواهد شد. خوشبختانه شاکله هر سه تیم از بازیکنان خوب، باانگیزه و مستعد تشکیل شده و همین موضوع باعث شده به موفقیت آنها در رقابتهای پیش رو بسیار امیدوار باشیم.
رئیس فدراسیون کبدی درباره روند آمادهسازی تیم ملی بانوان گفت: برای تیم ملی بانوان اردوها و مراحل انتخابی مختلفی برگزار کردیم. اکثر بازیکنان از دل رقابتهای لیگ و مسابقات قهرمانی کشور در فصل گذشته انتخاب شدند اما برای جوانگرایی نیز از بین بازیکنان رده امید انتخابی برگزار کردیم تا از حالا تیمی منسجم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا داشته باشیم. در مجموع شرایط هر سه تیم ما برای حضور در مسابقات پیش رو مطلوب است و امیدواریم در نخستین حضورمان در بازیهای آسیایی جوانان دو مدال طلا به دست آوریم و در قهرمانی جهان نیز عنوان قهرمانی را کسب کنیم.
اورسجی با اشاره به وضعیت تیم ملی مردان ادامه داد: تیم ملی مردان سال آینده مهمترین رویداد خود را در بازیهای آسیایی ناگویا پیش رو دارد. خوشبختانه در این تیم هیچ نگرانی وجود ندارد؛ چراکه حدود ۹۰ درصد بازیکنان ما یعنی حدود ۲۰ نفر در لیگ ستارگان جهان که هر سال در هند برگزار میشود حضور دارند. هند قصد دارد در پایان سال یک لیگ دیگر هم برگزار کند و ما در تلاش هستیم تا ۲۰ بازیکن دیگرمان را نیز بهعنوان لژیونر در آن رقابتها شرکت دهیم. هیچ چیز مانند حضور در مسابقات حرفهای نمیتواند به رشد بازیکن کمک کند و خوشبختانه این شرایط برای تیم ملی مردان ما فراهم است.
او افزود: به موازات حضور بازیکنان در لیگهای بینالمللی اردوهای داخلی نیز برگزار خواهد شد و زمانی که به بازهای آسیایی هم نزدیک شویم تکلیف کادر فنی تیم ملی را نهایی میکنیم تا با آمادگی و هماهنگی کامل در بازیهای آسیایی ناگویا شرکت کنیم.
رئیس فدراسیون کبدی ایران درباره میزبانی مسابقات جهانی جوانان نیز گفت: ما قرار بود میزبان رقابتهای قهرمانی جهان در رده جوانان باشیم ولی بهدلیل برخی شرایط داخلی این مسابقات به تعویق افتاد. با این حال امتیاز میزبانی ایران محفوظ است و در جلسات اخیر با کنفدراسیون جهانی مقرر شد این رقابتها بهزودی در همان رده سنی و با میزبانی استان اصفهان برگزار شود. ایران پیشتر نیز دو دوره میزبان این مسابقات بوده و علاوه بر نتایج خوب میزبانی بسیار شایستهای ارائه داده است.
اورسجی در بخش دیگری از صحبتهای خود به چالشهای مالی این رشته اشاره کرد و گفت: کبدی در ایران همیشه با مشکلات مالی روبهرو بوده است. این رشته در بازیهای آسیایی همواره از رشتههای مدالآور کشور بوده و توجه ویژهای به آن میشود اما با توجه به وجود چهار سبک مختلف در کبدی هزینهها بالا است. برگزاری اردوها، اعزامها و میزبانیها نیازمند منابع مالی قابلتوجه است. البته باید منصفانه بگویم که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک همیشه حمایتهای خوبی از ما داشتند ولی برای توسعه بیشتر نیاز به جذب اسپانسرهای قدرتمند داریم.
وی در ادامه افزود: استانها نیز در مسیر آمادهسازی تیمها همکاری خوبی دارند. بسیاری از اردوهای ما در استانهای مختلف برگزار میشود و فدراسیون تنها هزینه تغذیه تیم را پرداخت میکند. همچنین در تلاش هستیم تا کمپ تیم ملی کبدی را در مجموعه ورزشی آزادی راهاندازی کنیم تا با ایجاد زیرساختهای پایدار بخشی از مشکلات ساختاری این رشته برطرف شود.
رئیس فدراسیون کبدی در پایان درباره آینده مدیریتی خود گفت: از آنجایی که ریاست فدراسیون آسیایی کبدی را نیز بر عهده دارم حفظ ثبات در فدراسیون ایران برای ما بسیار اهمیت دارد. دوره فعلی ریاست من در دیماه ۱۴۰۴ به پایان میرسد اما با توجه به موفقیتها و برنامههای نیمهتمام تصمیم دارم مجدداً در انتخابات شرکت کنم. کبدی رشتهای نوپا در ایران است اما توانسته در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته باشد. امیدوارم اعضای مجمع بار دیگر اعتماد کنند تا در کنار هم بتوانیم مسیر توسعه و پیشرفت این رشته را ادامه دهیم.
