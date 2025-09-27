دبیرکل فدراسیون کبدی: المپیاد استعدادهای برتر راهبرد ملی ورزش پایه است

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: المپیاد استعدادهای برتر علاوه بر شناسایی و ارتقای استعدادهای درخشان و کمک به مدال‌آوری ایران در رویدادهای بین‌المللی، به دنبال ایجاد وحدت اقوام و همگرایی ملی در میان نوجوانان و جوانان است.

رحمانیون تصریح کرد: در این دوره، مسابقات بخش بانوان از ۲۳ تا ۲۹ مهر و رقابت‌های پسران از ۲۹ مهر تا ۴ آبان برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ۳۰ رشته ورزشی در بخش آقایان با حضور ۲۷ استان و ۲۵ رشته ورزشی در بخش بانوان با حضور ۲۵ استان پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی مراحل ثبت‌نام ورزشکاران به‌صورت سامانه‌ای در سامانه ملی مبین انجام می‌شود و نتایج آن مبنای ارزیابی فنی فدراسیون‌ها و هیئت‌های استانی خواهد بود. همچنین وزارت ورزش و جوانان حمایت‌های لازم برای اعزام، اسکان، تغذیه و بیمه ورزشکاران را در نظر گرفته است.

دبیرکل فدراسیون کبدی در پایان با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این دوره در تبریز و اختتامیه در تهران برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح ملی، ایران بتواند در المپیک جوانان آینده و مسابقات بین‌المللی پیش‌رو حضوری قدرتمند داشته باشد.