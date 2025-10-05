  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

دعوت از ۱۷ کبدی‌کار به اردوی تیم ملی بانوان

دعوت از ۱۷ کبدی‌کار به اردوی تیم ملی بانوان

ملی پوشان کبدی‌ بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در بنگلادش به اردو دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، هشتمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان از ۱۵ تا ۲۳ مهر ماه در مجموعه ورزشی بعثت استان تهران برگزار می‌شود. تیم ملی خود را برای حضور در پیکارهای قهرمانی جهان آماده می‌کند.

مسابقات جهانی کبدی از ۲۴ آبان‌ماه در بنگلادش برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

زهرا احمدی، مهسا امکانی، مریم بلیلا، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده‌لو، فاطمه خدابنده‌لو، رویا داودیان، فاطمه دیال‌آبادی، مریم سلگی، آزاده صیدی، اسما فخری، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، مهتاب لک علی‌آبادی، آتنا مددی، صبا مقصودلو وسحر یاری.

کادر فنی: زهرا محمدزاده (سرپرست)، زهره تربتی‌نژاد (سرمربی)، لیلا دوستوندی و آزاده سلگی (مربیان).

کد خبر 6611966
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها