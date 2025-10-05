به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، هشتمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان از ۱۵ تا ۲۳ مهر ماه در مجموعه ورزشی بعثت استان تهران برگزار می‌شود. تیم ملی خود را برای حضور در پیکارهای قهرمانی جهان آماده می‌کند.

مسابقات جهانی کبدی از ۲۴ آبان‌ماه در بنگلادش برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

زهرا احمدی، مهسا امکانی، مریم بلیلا، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده‌لو، فاطمه خدابنده‌لو، رویا داودیان، فاطمه دیال‌آبادی، مریم سلگی، آزاده صیدی، اسما فخری، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، مهتاب لک علی‌آبادی، آتنا مددی، صبا مقصودلو وسحر یاری.

کادر فنی: زهرا محمدزاده (سرپرست)، زهره تربتی‌نژاد (سرمربی)، لیلا دوستوندی و آزاده سلگی (مربیان).