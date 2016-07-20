خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد صالحی: فروردین امسال بود که تیم ملی کبدی بانوان جوانان کشورمان توانست با شکست تیم قدرتمند هندوستان، عنوان قهرمانی آسیا را در ارومیه از آن خود کند و آینده‌ای روشن را برای کبدی بانوان ایران نوید دهد.

هدایت تیم ملی کبدی بانوان جوانان بر عهده کسی نبود جز «اعظم مقصودلو»، سرمربی گلستانی تیم ملی کبدی بانوان بزرگسالان ایران که اواسط تیرماه امسال با بازیکنان تیم ملی جوانان در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا، موفق به کسب مقام سوم شذ.

تیم ملی کبدی بانوان ایران پس از کسب مدال برنز در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگژو و مدال نقره در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، اکنون تمام فکر و ذکر خود را معطوف به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا کرده است.

مقصودلو در گفتگویی مفصل با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی تیم ملی کبدی بانوان پس از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون و اهداف این تیم در سال‌های آینده سخن گفته که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

* از مسابقات کبدی بانوان قهرمانی آسیا در کره جنوبی شروع کنیم، در خصوص ترکیب متفاوت تیم ملی در این رقابت‌ها توضیح می‌دهید؟

از جمع ۱۰ بازیکنی که به این رقابت‌ها بردیم، هفت بازیکن عضو تیم ملی جوانان بودند که قهرمانی جوانان آسیا را تجربه کردند و یک بازیکن دیگر هم از رده سنی جوانان بود و فقط دو بازیکن باتجربه در اختیار داشتیم. این در حالی بود که تمامی تیم‌ها با بازیکنان بزرگسال و اصلی خود به این مسابقات پا گذاشته بودند.

* چرا به یک باره ترکیب تیم را جوان کردید؟

جوانگرایی یکی از مهم‌ترین اهداف فدراسیون کبدی بود و ما هم سعی کردیم نسل جدیدی را به تیم ملی بزرگسالان تزریق کنیم و ساختار تیم را از بازیکنانی تشکیل دهیم که در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا موفق به کسب مدال طلا شدند. با این کار هم بازیکنان جوان ما کسب تجربه کردند و هم آغازی در راه آماده سازی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ بود.

* شرایط تیم در مسابقات قهرمانی آسیا چطور بود؟

در اولین روز با قرعه استراحت رو به رو شدیم که این مسئله موجب اعتراض ما به برنامه مسابقات شد، اما کره جنوبی میزبانی را در اختیار داشت و کارمان خیلی سخت بود. بین دو دیدار حساس ما با تیم‌های کره جنوبی و چین تایپه فقط یک ساعت زمان داشتیم و این موضوع کارمان را برای آنالیز حریفان و آماده کردن بازیکنان از لحاظ فکری و روحی سخت کرده بود.

* اما نمایش قابل توجهی در مرحله گروهی داشتید.

بله از همان روز اول بازی‌های خوبی انجام دادیم و انتظار خود من از تیم بالا رفته بود که شاید بتوانیم در غیاب تیم هندوستان قهرمان آسیا شویم. بازیکنان جوان تیم ملی ایران در مرحله گروهی درخشش قابل توجهی داشتند و حتی تیم کره جنوبی میزبان را هم شکست دادیم و با سه پیروزی به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه نهایی شدیم.

* با وجود نمایش خوب در مرحله گروهی، در دیدار نیمه نهایی مغلوب تایلند شدید، فکر می‌کنید دلیل اصلی این شکست چه بود؟

بازی با تایلند را خیلی خوب شروع کردیم، اما در آخرین لحظات بی تجربگی کار دست‌مان داد و شکست خوردیم تا به همراه تیم سری لانکا عنوان سوم مشترک را به دست آوریم. به هر حال در این دیدار تاوان تغییر نسل را دادیم و تجربه‌ای برای بازیکنان جوان ما شد.

* در مجموع از عملکرد بازیکنان رضایت داشتید؟

بله من از عملکرد تمام بازیکنانم راضی هستم، ما هشت بازیکنی را به این مسابقات برده بودیم که هیچ کدام تجربه حضور در رقابت‌های خارج از ایران را نداشتند و فقط هفت تای آنها در مسابقات قهرمانی آسیا آن هم در ایران شرکت کرده بودند.

* با این بازیکنان ادامه مسیر چگونه خواهد بود؟

خوشحالم که این جوانان مستعد به خوبی محک خوردند، این بازیکنان از لحاظ تکنیکی در سطح بسیار خوبی قرار دارند و فقط باید تجربه کسب کنند، زیرا کادر فنی برای اجرای مسائل تاکتیکی به هیچ وجه با این بازیکنان دچار مشکل نشد.

* تیم ملی کبدی بانوان در دو سال آینده چه مسابقاتی در پیش دارد؟

طبق تقویم فدراسیون جهانی، مسابقات کبدی بانوان قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد و پس از آن نیز باید در دوره بعدی مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم.

* آیا ترکیب تیم ملی برای رقابت‌های پیش رو تغییر خواهد کرد؟

سعی خواهیم کرد تا اسکلت تیم در مسابقات قهرمانی آسیا را حفظ کنیم، اما در برخی پست‌ها نیاز به بازیکنان باتجربه و قدیمی داریم. در هر صورت بازیکنی که عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشد را به تیم ملی دعوت خواهیم کرد.

* برگزاری رقابت‌های لیگ برتر و قهرمانی کشور چه کمکی به تیم ملی خواهد کرد؟

خوشبختانه سطح این رقابت‌ها خیلی پیشرفت کرده و بازیکنان با استرس کمتری در این مسابقات شرکت می‌کنند و کادر فنی تیم ملی نیز به خوبی این رقابت‌ها را زیر نظر خواهد داشت تا شایسته‌ترین بازیکنان را به اردو دعوت کند.

* تیم ملی کبدی بانوان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا چه هدفی را دنبال می‌کند؟

تیم ملی کبدی ایران در سال ۲۰۱۰ مدال برنز و در سال ۲۰۱۴ مدال نقره آسیا را کسب کرد و اکنون فقط به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی فکر می‌کنیم.

* آیا شرایط برای قهرمانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ مهیاست؟

در حال حاضر میانگین سنی بازیکنان تیم ملی ۲۱ سال است که این عدد در بازی‌های آسیایی بعدی به ۲۳ سال می‌رسد و بازیکنان از لحاظ جسمانی نیز شرایط مطلوب‌تری خواهند داشت. امیدواریم فدراسیون نیز حمایت‌های خود را ادامه دهد و اردوهای خوبی طی این دو سال برگزار کنیم و با تمام توان به اندونزی برویم.

* رقبای ایران در بازی‌های آسیایی کدام تیم‌ها هستند؟

کبدی در تمامی کشورهای آسیایی در حال پیشرفت است، اما فکر می کنم تیم‌های هندوستان، تایلند و کره جنوبی اصلی‌ترین رقیبان ما در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا باشند.

* آیا پشتوانه‌ای برای بازیکنان حال حاضر تیم ملی وجود دارد؟

به زودی تیم ملی (ب) را تشکیل می‌دهیم تا بازیکنانی که بیرون می‌مانند در این تیم تمرینات خود را دنبال کنند و در صورت شایستگی به تیم ملی اصلی راه یابند. فکر ‌می‌کنم تشکیل تیم ملی (ب) کمک زیادی به پشتوانه سازی برای کبدی بانوان کشورمان کند.

* به نظر شما حمایت رسانه‌ها از کبدی راضی کننده بوده است؟

خوشبختانه از بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ به بعد رسانه‌ها توجه خوبی به کبدی داشتند و فکر می‌کنم در حال حاضر تمام مردم با این ورزش آشنا شده‌اند و امیدواریم این حمایت‌ها ادامه داشته باشد.

* در پایان اگر صحبتی باقی مانده بفرمایید.

امیدواریم حمایت‌ها از کبدی به خصوص کبدی بانوان ادامه دار باشد، تیم ملی در مسیر بسیار خوبی قرار گرفته و با حمایت‌های وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون کبدی و رسانه‌ها می‌توانیم به هدف اصلی‌مان که قهرمانی در بازی‌های آسیایی است، برسیم.