آخرین وضعیت تیم ملی کبدی برای حضور در قهرمانی جهان از زبان سرمربی

زهره تربتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی بنگلادش اظهار کرد: خوشبختانه برگزاری مسابقات جهانی قطعی شده و تنها تغییر در این دوره مربوط به کشور میزبان است. پیش‌تر قرار بود رقابت‌ها در کشور دیگری برگزار شود اما اکنون بنگلادش به عنوان میزبان جدید معرفی شده است. هنوز تعداد دقیق تیم‌های حاضر مشخص نیست اما برگزاری این رویداد به‌صورت قطعی خبر خوشی برای جامعه کبدی بانوان بود.

وی درباره شرایط تیم ملی افزود: تعویق چندباره مسابقات قطعاً روی روحیه بازیکنان تأثیر گذاشت اما خوشبختانه دختران ما با انگیزه بالا به تمرینات بازگشتند. از همان ابتدا با تمام وجود کار را شروع کردند و مدام تأکید دارند که برای قهرمانی آمده‌اند.

تربتی‌نژاد با اشاره به روند آماده‌سازی تیم ملی توضیح داد: در اردوهای اخیر تمرینات تیم ملی تخصصی‌تر شده است. مهاجمان و مدافعان به‌صورت مجزا و بر اساس توانمندی‌های فردی تمرین می‌کنند. بازخوردی که از بازیکنان گرفته‌ام این بوده که برای نخستین‌بار تمرینات کاملاً تخصصی مهاجمان در تیم ملی برگزار می‌شود. حتی خود بازیکنان می‌گویند این اولین سالی است که مهاجمان چنین توجه ویژه‌ای دریافت کرده‌اند.

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان ادامه داد: در حال حاضر سطح بازیکنان اصلی و ذخیره تقریباً یکسان است؛ یعنی نمی‌توان تفاوت محسوسی بین آن‌ها قائل شد. این موضوع یک امتیاز مهم برای ماست. ما ۱۴ بازیکن داریم که هم‌سطح و آماده‌اند و حتی بازیکنان جوان و امید نیز در حد بزرگسالان عمل می‌کنند. از نظر تاکتیکی نیز تلاش کردیم شرایط مسابقه را در تمرینات شبیه‌سازی کنیم تا بازیکنان در دقایق حساس تصمیم‌های هوشمندانه بگیرند.

وی درباره مقایسه شرایط آماده‌سازی ایران با تیم‌های قدرتمند آسیایی گفت: کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین‌تایپه برنامه‌های منسجم‌تری در طول سال دارند اما با وجود فاصله زمانی که بین اردوهای ما افتاد توانستیم از ۱۵ مهرماه مجدداً تمرینات را با برنامه‌ریزی دقیق آغاز کنیم. تلاش کردیم حتی با امکانات محدود اردوها را هدفمند و فنی برگزار کنیم تا بدون ضعف وارد رقابت‌های جهانی شویم.

تربتی‌نژاد در خصوص آینده کاری خود و کادر فنی با فدراسیون کبدی اظهار داشت: در حال حاضر تمرکز ما روی قهرمانی جهان است و هنوز درباره مسابقات آینده مانند ناگویا تصمیم قطعی گرفته نشده است؛ اما قطعاً اگر عملکرد تیم و کادر فنی مثبت باشد فدراسیون از این مجموعه استفاده خواهد کرد. در جلسه‌ای که با وزیر ورزش داشتیم تأکید شد مربیانی که عملکرد موفقی دارند در برنامه‌های بعدی نیز مورد استفاده قرار گیرند چرا که مربیان داخلی بیشترین شناخت را از بازیکنان دارند و نقش مهمی در رشد آن‌ها می‌توانند داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط روانی میان مربی و بازیکنان گفت: به نظر من بعد روانی در کبدی بسیار مهم‌تر از بعد فنی است. مربی داخلی سال‌ها با بازیکنان کار کرده و روحیات آن‌ها را می‌شناسد؛ در حالی‌که یک مربی خارجی در مدت کوتاه نمی‌تواند چنین شناختی پیدا کند. من از دوران نوجوانی بسیاری از این بازیکنان را می‌شناسم و می‌دانم در شرایط بحرانی چگونه باید با آن‌ها برخورد کرد. این شناخت به من کمک می‌کند تصمیمات بهتری در مسابقات بگیرم.

سرمربی تیم ملی کبدی بانوان درباره برنامه‌های پس از قهرمانی جهان گفت: متأسفانه مسابقات بین‌المللی بانوان کم است ولی بعد از رقابت‌های جهانی بازی‌های آسیایی ژاپن مهم‌ترین هدف بعدی ماست که دوست داریم برای حضور موفق در این بازی‌ها حتماً دیدارهای تدارکاتی داشته باشیم. البته برخی کشورها مثل چین‌تایپه یا هند معمولاً برای بازی‌های تدارکاتی با تیم اصلی‌شان همکاری نمی‌کنند ولی به نظر من اگر منابع مالی داریم بهتر است بخشی از هزینه‌ها را صرف امکانات داخلی، استفاده از روانشناس، مکمل‌های ورزشی و اردوهای انگیزشی کنیم. این مسائل در روحیه بازیکنان تأثیر زیادی دارد.

وی در پایان درباره برنامه‌های داخلی فدراسیون افزود: برگزاری منظم مسابقات لیگ بخش مهمی از برنامه فدراسیون است. پس از مسابقات امید هم لیگ دسته یک بانوان برگزار خواهد شد و سپس لیگ برتر نیز در نیمه دوم سال آغاز می‌شود. این روند به پویایی کبدی بانوان کشور کمک زیادی می‌کند.