تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طبق برنامه و تمهیدات تعیین شده برای بازار ارز توسط بانک مرکزی، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز در بازار دوم مرکز مبادله بهره‌مند شوند.



اسکناس مورد نیاز این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.