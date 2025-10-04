برنامه تازه بانک مرکزی برای تقویت عرضه ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام رسمی این بانک، در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان، میزان تخصیص ارز برای واردات ـ بهویژه واردات خرد ـ افزایش یافته و علاوه بر ابزار حواله، امکان پرداخت بهصورت اسکناس ارزی نیز برای تجار فراهم شده است. اسکناس مورد نیاز این گروه توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
همزمان، اطلاعات دریافتی از منابع و کارگزاران مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی نشان میدهد بازارساز در نظر دارد طی روزهای پیشِ رو با حضور فعال در بازارهای غیررسمی تهران و امارات، عرضه ارز را بهشدت افزایش دهد تا با مدیریت هیجانات اخیر، قیمتها از سطح کنونی کاهش پیدا کند.
کارشناسان معتقدند همزمانی این دو اقدام در بازار رسمی و غیررسمی میتواند شوک معکوسی به روند افزایشی نرخ ارز وارد کرده و زمینه تعدیل قیمتها را در کوتاهمدت فراهم کند.
سیاستگذار پولی ایران در سالهای اخیر بارها از ابزارهای مختلف برای کنترل بازار ارز بهره گرفته است؛ از افزایش عرضه حوالههای ارزی و مداخله مستقیم در بازار اسکناس تا پیمانهای پولی دوجانبه و الزام صادرکنندگان به تزریق ارز به شبکه بانکی. در مقاطع بحران ارزی، ورود بانک مرکزی به بازار غیررسمی نیز سابقه دارد؛ برای نمونه، در سال ۱۳۹۷ و اوج نوسان نرخ دلار، سیاست تزریق اسکناس از طریق صرافیهای منتخب اجرا شد که به کاهش کوتاهمدت قیمت انجامید.
بهرهگیری همزمان از بازار رسمی و غیررسمی، رویکردی شبیه به برخی کشورها نظیر ترکیه و مصر است که برای مهار سریع شوکهای ارزی، با حضور فعال در دو سطح عرضه، جریان نقدینگی ارزی را تقویت میکنند. تجربه این کشورها نشان میدهد هرچند چنین اقدامات ضربتی میتواند نوسانات را مهار کند، اما تداوم اثر آن نیازمند پشتوانه منابع ارزی پایدار و هماهنگی سیاستهای تجاری و پولی است.
اکنون با توجه به رشد تقاضای وارداتی و محدودیتهای تحریم، موفقیت برنامه تازه بانک مرکزی وابسته به قدرت تأمین ارز توسط صادرکنندگان و هماهنگی با شبکه بانکی خواهد بود.
