به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم سومین یادواره شهدای کودکان و نوجوان کردستان که در مجتمع پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، یادگیری و آگاهی بخشی صحیح به دانشآموزان را محور اصلی دانایی عنوان کرد.
وی گفت: در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، دشمنان همواره سعی در آسیب رساندن به جامعه دانشآموزی و نوجوانان داشتند، اما این قشر از جامعه با فداکاری و رشادتهای خود در جبهههای جنگ، نقشی کلیدی در دفاع از خاک و انقلاب اسلامی ایفا کردند.
نقش بیبدیل دانشآموزان در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی
معاون استاندار کردستان یادآور شد: در طول دوران جنگ تحمیلی، بیش از ۳۵ هزار شهید کودک و نوجوان در سراسر کشور و ۴۰۰ شهید در استان کردستان تقدیم انقلاب اسلامی شد.
وی همچنین با اشاره به بمبارانهای صدام در استان کردستان، گفت: در بسیاری از بمبارانها، کودکان و نوجوانان زیادی جان خود را از دست دادند، اما این شهادتها گواهی بر ددمنشی دشمنان نظام و انقلاب است.
ورمقانی ادامه داد: در شرایط کنونی و در برابر رفتار ناصحیح استکبار جهانی، اولین وظیفه دانشآموزان، کودکان و نوجوانان یادگیری و پرورش صحیح است که باید بر محور دانایی و دانش استوار باشد.
وی یادآور شد: توانمندیها و سواد آموختن، برای آگاهیبخشی به جوانان ضروری است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان همچنین گفت: انتخاب دوستان خوب و رفقای همفکر و همراه، میتواند به تقویت توانمندیهای دانشآموزان و در نهایت تقویت نیروی آینده کشور کمک کند.
