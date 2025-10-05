  1. استانها
ورمقانی: دانش‌آموزان در جنگ تحمیلی نقش مهمی در دفاع از کشور داشتند

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای هدف قرار دادن جوانان، گفت: دانش‌آموزان در دوران جنگ تحمیلی نقش بسزایی در دفاع از کشور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم سومین یادواره شهدای کودکان و نوجوان کردستان که در مجتمع پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، یادگیری و آگاهی بخشی صحیح به دانش‌آموزان را محور اصلی دانایی عنوان کرد.

وی گفت: در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، دشمنان همواره سعی در آسیب رساندن به جامعه دانش‌آموزی و نوجوانان داشتند، اما این قشر از جامعه با فداکاری و رشادت‌های خود در جبهه‌های جنگ، نقشی کلیدی در دفاع از خاک و انقلاب اسلامی ایفا کردند.

نقش بی‌بدیل دانش‌آموزان در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی

معاون استاندار کردستان یادآور شد: در طول دوران جنگ تحمیلی، بیش از ۳۵ هزار شهید کودک و نوجوان در سراسر کشور و ۴۰۰ شهید در استان کردستان تقدیم انقلاب اسلامی شد.

وی همچنین با اشاره به بمباران‌های صدام در استان کردستان، گفت: در بسیاری از بمباران‌ها، کودکان و نوجوانان زیادی جان خود را از دست دادند، اما این شهادت‌ها گواهی بر ددمنشی دشمنان نظام و انقلاب است.

ورمقانی ادامه داد: در شرایط کنونی و در برابر رفتار ناصحیح استکبار جهانی، اولین وظیفه دانش‌آموزان، کودکان و نوجوانان یادگیری و پرورش صحیح است که باید بر محور دانایی و دانش استوار باشد.

وی یادآور شد: توانمندی‌ها و سواد آموختن، برای آگاهی‌بخشی به جوانان ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان همچنین گفت: انتخاب دوستان خوب و رفقای هم‌فکر و هم‌راه، می‌تواند به تقویت توانمندی‌های دانش‌آموزان و در نهایت تقویت نیروی آینده کشور کمک کند.

