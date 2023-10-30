به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر ابراهیمی بشکانی در جمع دانش آموزان شهرستان بهاباد به مناسبت هشتم آبان، روز دانش آموز و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده اظهار داشت: شهید فهمیده در بستر فرهنگ اصیل اسلامی رشد کرده و در دامن ولایت پرورش یافته، این شهید بزرگوار برای همه دانشآموزان الگو است.
امام جمعه بهاباد عنوان کرد: شهید فهمیده از جمله هزاران دانشآموز مخلص بسیجی بود که با نثار خون پاک خود ضمن تثبیت انقلاب اسلامی، حقانیت و پیروزی ملت مظلوم ما در حماسه جنگ تحمیلی را نیز تضمین کرد.
وی با تاکید بر اینکه آرمانهای والای شهدای گرانقدر باید به بهترین نحو در سطح جامعه اشاعه داده شود، گفت: به طور حتم روحیه ایثار و شهادت در تمامی نوجوانان و جوانان کشور ما وجود دارد و با تأسی از شهادت نوجوان ۱۳ ساله دوران دفاع مقدس همچنان بر پای آرمانهای انقلاب استقامت خواهند کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی یهاباد با تاکید بر اینکه در هفته بسیج دانش آموزی باید خاطرات و ایثار و فدارکاریهای شهدای دانش آموز به ویژه شهید محمد حسین فهمیده را که الگوی دانایی و ولایتمداری است به نسل جوان تبیین شود، افزود: هفته بسیج دانش آموزی بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بویژه در بین دانش آموزان است.
امام جمعه بهاباد، شهید فهمیده را افتخاری برای انقلاب و اسوه ای برای جوانان و نوجوانان دانست و بر گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه به ویژه در میان دانش آموزان و جوانان تاکید کرد.
مسئول بسیج دانش آموزی شهید رفیعیان بهاباد نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی به اعلام برنامههای هفته بسیج دانش آموزی درشهرستان اشاره کرد.
علیاکبر شیخ زاده اظهار کرد: دانش آموزان به عنوان قشر وسیعی از جامعه، آیندهساز مملکت هستند که زمینه تربیتپذیری دارند.
وی ادامه داد: شهید فهمیده در بستر فرهنگ اصیل اسلامی رشد کرده و در دامن ولایت پرورش یافته، آموزههای دینی روی این شهید تأثیر گذاشته و نتیجه آن این می شود که در راه وطن دست به چنین اقدامی میزند.
شیخزاده ضمن تقدیر از همه مسئولان در این مراسم اعلام کرد: در هفته بسیج دانش آموزی بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی ورزشی و هنری در سطح شهرستان بهاباد انجام میشود.
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