سرمست: تربیت نرم در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی آذربایجان شرقی، با اشاره به گزارشی از آمار جرم و جنایت در استان، اظهار کرد: تمرکز بیشتر ما باید بر روی سلامت و بهداشت روان جامعه باشد و در این راستا تمامی دستگاه‌های فرهنگی چون صداوسیما، سازمان تبلیغات، کانون پرورش فکری و حتی رفتار والدین با فرزندان از دیدن صحنه‌های خشن در زندگی‌ روزمره تا گفتگوها در خانواده، زندگی اجتماعی، رسانه ها و محتواهای تولیدی سهم دارند.

وی افزود: تربیت نرم در جامعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌هایی که در زمان بودجه ریزی ادعا دارند، در خصوص عملکرد و اقدامات عملی در جامعه پاسخگویی نیستند که در نتیجه این موارد، نسل جدید به گونه‌ای بار می‌آید که با کوجکترین امر و نهی، رفتار پرخاشگرانه نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: باید برای پدر، مادر، معلم و سایر عوامل اجرایی در مدارس، سهم تربیتی و فرهنگی و مسئولیت داده شود و به جای سرزنش فرزندان در زمان رفتارهای ناهنجار، خواستار پاسخ از این عوامل تربیتی باشیم.

سرمست با بیان این‌که باید مهارت‌های زندگی و ارتباطی افراد در جامعه گسترش یابد، اظهار کرد: همیشه پیشگیری از خشونت به معنای مبارزه با خشونت نیست زیرا رفتارهای سلبی تا حدی می‌توانند جوابگو باشند درحالی که الگوهای ایجابی تاثیر بیشتری در افراد و جامعه خواهد داشت.

وی ادامه داد: ورزش می‌تواند تاثیر بسیار بالایی در سلامت روح و روان افراد بگذارد و نقش پیشگیرانه در آسیب‌های احتمالی اجتماعی افراد ایفا کند؛ هم‌چنین نباید از نقش مهم مساجد در تقویت ایمان و باور نسل جدید گذر کرد زیرا امروز شاهد کمرنگ شدن معنویت در جامعه هستیم که لازم است دستگاه‌هایی که بودجه‌های فرهنگی دریافت می‌کنند، در راستای تقویت معنویت جامعه به وظایف خود عمل کنند.

وی، اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش و جرایم خشن را یکی از طرح‌های موفق در راستای مقابله با خشونت در جامعه عنوان کرد و گفت: از ساخت مجتمع‌های شوق زندگی، با رویکردهای مقابله با جرم حمایت می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی، با ارائه پیشنهاد احداث سرای محبت برای گرد هم آمدن نسل جدید(کودکان) و قدیم (کهنسالان)، افزود: انتظار داریم که هر دستگاه فرهنگی، یک برنامه ویژه تاثیرگذار در جامعه داشته باشد و با ابتکار و خلاقیت بتواند به اهداف خود دست یابد.