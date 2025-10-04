«فیروزیان» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، روز شنبه «شمسالله فیروزیان» به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی منصوب و توسط استاندار آذربایجان شرقی رسماً معرفی شد.
بهرام سرمست همچنین از تلاشها و خدمات امیر رنجبر، دبیر پیشین این شورا قدردانی کرد.
شهردار ورزقان، شهردار منطقه ۶ تبریز، مدیرعامل سازمان عونبنعلی، مسئولیت ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز از جمله سوابق مدیریتی فیروزیان است.
وی همچنین، مسئولیتهایی مانند مدیرعامل سازمان میوه و ترهبار، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه، بخشدار مرکزی و معاون فرماندار چاراویماق را عهدهدار بوده است.
