«فیروزیان» دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی شد

تبریز- با حکم نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، «شمس الله فیروزیان» به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، روز شنبه «شمس‌الله فیروزیان» به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی منصوب و توسط استاندار آذربایجان شرقی رسماً معرفی شد.

بهرام سرمست همچنین از تلاش‌ها و خدمات امیر رنجبر، دبیر پیشین این شورا قدردانی کرد.

شهردار ورزقان، شهردار منطقه ۶ تبریز، مدیرعامل سازمان‌ عون‌بن‌علی، مسئولیت سامان‌دهی مشاغل شهرداری تبریز از جمله سوابق مدیریتی فیروزیان است.

وی همچنین، مسئولیت‌هایی مانند مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه، بخشدار مرکزی و معاون فرماندار چاراویماق را عهده‌دار بوده است.

