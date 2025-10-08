سرمست بر توسعه روابط اقتصادی و ورزشی با کره جنوبی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، روز چهارشنبه در این دیدار اظهار داشت: روابط ایران و کره سابقهای بلندبالا و بیش از ۶۰ سال دارد و علیرغم فراز و نشیبهای تاریخی، همواره مثبت و سازنده بوده است. کمک ایران در دوران جنگ کره به عنوان حافظ صلح، نقطه عطفی در تاریخ این روابط است.
وی با اشاره به همکاریهای صمیمانه دو کشور حتی در دوران دفاع مقدس و نیز تجارت ۱۸ میلیارد دلاری در گذشته، ابراز امیدواری کرد سطح بالای روابط با کره جنوبی احیا شود.
سرمست به ظرفیتهای گسترده استان آذربایجان شرقی اشاره و تصریح کرد: منطقه آزاد ارس، شهرکهای سرمایهگذاری، قدیمیترین اتاق بازرگانی ایران، بزرگترین بازار مسقف جهان، فرش، صنایع دستی و جاذبههای گردشگری، از جمله مزیتهایی هستند که میتوانند بستر مناسبی برای همکاری اقتصادی با استانهای کره جنوبی باشند.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: امیدواریم با کشور کره جنوبی علاوه بر همکاریهای ورزشی در تکواندو و فوتبال، در حوزههای اقتصادی نیز روابط خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به اختیارات ویژه استانهای مرزی در دولت جدید، ابراز امیدواری کرد از این ظرفیت برای تقویت دیپلماسی مرزی نیز استفاده شود.
سفیر کره جنوبی: به دنبال راهحلهایی برای روابط پایدار هستیم
در ادامه کیم جونپیو، سفیر کره جنوبی در ایران، با بیان اینکه پیش از سفر به تبریز در مورد این شهر مطالعه کرده، گفت: تا سال ۲۰۱۶ ارزش همکاریهای تجاری دو کشور به ۱۸ میلیارد دلار میرسید که متأسفانه به دلیل تحریمها به حداقل رسیده است. ما امیدواریم روابط بهتر شود.
سفیر کره جنوبی افزود: در شرایط کنونی که امکان مراوده تجاری مانند گذشته وجود ندارد، به دنبال راهحلهایی برای روابط پایدار هستیم و حتی با گامهای کوچک نیز برای حرکت به جلو آمادهایم.
وی ورزش تکواندو را نماد دوستی دو کشور خواند و گفت: همکاری با تیم تکواندو ایران را آغاز کرده ایم و امیدواریم این همکاری به دیگر حوزههای ورزشی و فراتر از آن گسترش یابد.
این دیدار با تأکید بر شناسایی زمینههای جدید همکاری و تقویت روابط دوجانبه در تمامی عرصهها به پایان رسید.
