سرمست: نیروی انتظامی در تأمین امنیت و نشاط اجتماعی نقش آفرین بود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر شنبه در مراسمی به مناسبت هفته نیروی انتظامی در محل پلیس تبریز حضور یافت و با تجلیل از خدمات این نیرو، بر نقش محوری آن در تأمین امنیت روانی جامعه و تقویت نشاط اجتماعی تأکید کرد.

سرمست در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای انتظامی و شهید آیت‌الله آل‌هاشم، اظهار داشت: نیروهای انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح، در شرایط حساس از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر، سربلند از آزمون‌های بزرگ بیرون آمده و نقش مهمی در تأمین امنیت، آرامش روانی و ایجاد احساس امنیت در جامعه ایفا کردند.

نقش‌آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به حضور فعال پلیس در عرصه‌های مختلف اجتماعی افزود: نیروی انتظامی همواره در تمامی عرصه‌ها توان و فداکاری خود را نشان داده است. از برگزاری رویدادهای ورزشی و تأمین امنیت میادین گرفته تا ایجاد آرامش و نشاط اجتماعی پس از پیروزی‌های تیم تراکتور، پلیس تنها به تأمین امنیت بسنده نکرده، بلکه در کنار مردم بوده و در تقویت نشاط اجتماعی نیز نقش‌آفرینی کرده است. وی در سخنان دیگری به تأمین امنیت روحی و روانی شهروندان و تجمعات قانونی به عنوان یکی از مأموریت‌های مهم فراجا اشاره کرده بود.

پلیس، محور ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری

سرمست با اشاره به ارتقای رتبه استان در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی یک سال گذشته، تصریح کرد: این دستاوردها در راستای تحقق اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای تولید، که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، به دست آمده و قطعاً نیروهای انتظامی در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی پیشتر نیز بر این موضوع تأکید کرده بود که امنیت سرمایه‌گذاری خط قرمز است و نیروی انتظامی در صف مقدم ارتقای شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با قدردانی از همراهی پیشکسوتان نیروی انتظامی گفت: مأموریت‌های نیروی انتظامی در شورای تأمین استان با جدیت دنبال می‌شود و رضایتمندی در همه عرصه‌ها حاصل شده است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است علاوه بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن، امنیت داخلی و احساس امنیت در جامعه تقویت شود. در این میان نقش پلیس در مقابله با جرائم خشن و حفظ آرامش جامعه بسیار برجسته است.

سرمست در پایان با تقدیر از تلاش‌ها و ایثارگری‌های کارکنان و پیشکسوتان نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد این نیرو در آینده نیز همچنان سربلند و موفق باشد.