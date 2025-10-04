به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در جلسه ای که با حضور امین امینیان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه؛ شهرام مروتی، شهردار شهر مراغه؛ اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی؛ رضا رحمانی، خیر کتابخانه ساز؛ رسول بشیری وند، مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز؛ امین دستمالچی، رییس هییت مدیره انجمن و جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز برگزار شد مسائل مربوط به کتابخانه خیرساز مرکزی مراغه مورد بررسی قرار گرفت.

اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: پس از پیگیری‌های مستمر و تعامل با مسئولان استانی و شهرستانی، مشکلات زمین کتابخانه و مجوزات لازم برای صدور پروانه برطرف شده و عملیات اجرایی این پروژه فرهنگی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق مختلف استان تصریح کرد: کتابخانه مرکزی مراغه در زمینی به مساحت ۴۵۳۶ متر مربع در ۳ طبقه با زیربنای ۴۵۰۰ مترمربع توسط خیر محترم رضا رحمانی ساخته خواهد شد و توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان به بخش های و امکانات جدیدی همچون بخش کودک، بخش مادر و کودک، تالار علم و خلاقیت، بخش پژوهشگران، بخش روشندلان و مرکز آفرینش های هنری تجهیز خواهد شد تا پاسخگوی نیازهای فرهنگی نسل‌های مختلف این شهرستان باشد.

امین امینیان فرماندار مراغه نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه شهرستان مراغه پیش‌تر با کمبود فضاهای استاندارد فرهنگی به ویژه کتابخانه‌ای مواجه بود این پروژه با هدف ارتقای سطح دسترسی عمومی به منابع اطلاعاتی و ترویج فرهنگ مطالعه در شهرستان مراغه اجرا می‌شود و اجرای این طرح گام مؤثری در راستای عدالت فرهنگی و توسعه متوازن زیرساخت‌های فرهنگی در استان خواهد بود.

وی ضمن تقدیر از حضور و پیگیری های مستمر مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز تاکید کرد: مشارکت خیرین در اجرای پروژه های فرهنگی بسیار ارزشمند است و همه ادارات و نهادهای شهرستانی باید کمال همکاری را با خیر محترم داشته باشند. در کل خیرین که اقدام به امور خدا پسندانه می‌کنند نباید در بروکراسی اداری گیر کنند.