نتانیاهو: پس از آزادی همه اسیران به سراغ دیگر بندهای طرح ترامپ می رویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تمایلی به آتش بس و پایان جنگ غزه ندارد برای حماس خط و نشان کشید و اجرای طرح ترامپ درباره غزه را منوط به آزادی همه اسیران اسرائیلی نزد مقاومت کرد.

وی گفت: مادامی که بند اول یعنی آزادی همه اسیران چه مرده و چه زنده محقق نشود، به سراغ هیچ کدام از بندهای طرح ترامپ نخواهیم رفت.

نتانیاهو اعلام کرد: تشکیلات خودگردان پس از پایان جنگ در غزه حکومت نخواهد کرد. هیچ نماینده حماس یا تشکیلات خودگردان در اداره غزه نقشی آفرینی نخواهد کرد.

وی مدعی شد: اگر اسیران در مدت زمان مشخصی آزاد نشوند با حمایت برخی کشورها جنگ را از سر خواهیم گرفت.

نتانیاهو همچنین مدعی شد که تل آویو در فرآیند خلع سلاح غزه مشارکت خواهد داشت؛ ادعایی که ناظران و تحلیل‌گران درباره تحقق آن، به ویژه بعد از گذشت نزدیک به دو سال تردید جدی دارند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه ادعا کرد که با تلاش‌های خود، توانسته است رژیم صهیونیستی را از انزوا بیرون بیاورد و جنبش حماس را منزوی کند!

این اظهارات نتانیاهو اذعانی است بر اینکه رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی و منطقه‌ای به دلیل جنگ غزه منزوی شده است و طرد دیپلمات‌ها و ورزشکاران اسرائیلی از برخی کشورهای اروپایی و غیره و تداوم انزجار از این رژیم و تداوم تظاهرات ضد صهیونیستی در پایتخت‌های اروپایی و آسیایی، گواهی بر دروغ بودن این مدعاست.