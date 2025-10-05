به گزارش خبرگزاری مهر، امجد بشکار استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گفتگو با خبرگزاری شهاب تصریح کرد که جنبش حماس بهترین سناریو و راه حل سیاسی ممکن را در شرایط کنونی، پس از مشورت‌های گسترده با ترکیه، قطر، مصر و عربستان سعودی ارائه کرده است.

وی افزود که طرح جدید یک نقشه راه به سوی حکومت مستقل فلسطینی برای نوار غزه، به دور از هرگونه قیمومیت خارجی است.

بنا به گفته این کارشناس مسایل بین‌الملل، حماس با هوشمندی سیاسی زیادی عمل کرد و توانست ابتکار عمل را از دست دولت آمریکا که به دنبال تسلیم کردن مقاومت و مردم فلسطین بود، خارج کند.

بشکار ابراز داشت که بیانیه حماس «طعمه سیاسی هوشمندانه‌ای» بود که از تمایل ترامپ برای تحقق یک دستاورد در پرونده اسرای صهیونیستی بهره برد و در عین حال از اصول خود کوتاه نیامد.

وی ادامه داد که این توافق در مراحل مختلف انجام خواهد شد و حماس با مشارکت جنبش آزادی‌بخش، فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین، وحدت نمایندگی فلسطین را حفظ کرده است.

این کارشناس مسایل منطقه تصریح کرد که بر خلاف این طرح، مقاومت خلع سلاح نخواهد شد، زیرا طبق قوانین بین‌المللی یک سلاح دفاعی مشروع است.

وی خاطرنشان کرد که آنچه حماس مطرح کرده است، یک راه حل سیاسی پیشرفته است که کرامت فلسطینیان را حفظ می‌کند و دولت آمریکا را در تنگنا قرار می‌دهد، همچنین حق تعیین سرنوشت را به مردم فلسطین بازمی‌گرداند.