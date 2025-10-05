بیانیه مشترک کشورهای عربی-اسلامی درباره پاسخ حماس به طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه اردن، امارات، عربستان، قطر، مصر، اندونزی، پاکستان و ترکیه با صدور بیانیه ای مشترک تاکید کردند: از گام های حماس در قبال طرح ترامپ استقبال می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما همچنین از درخواست ترامپ در قبال توقف حملات اسرائیل علیه غزه و آغاز روند اجرای توافق تبادل اسرا استقبال می کنیم. این تحولات یک فرصت واقعی برای آتش بس فراگیر و پایدار در غزه است. ما از آمادگی حماس برای انتقال مدیریت نوار غزه به یک کمیته فلسطینی استقبال می کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است: بر ضرورت آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق بر سر سازوکار اجرای طرح ترامپ تاکید داریم. همچنین بر تعهدمان بر حمایت از تلاش ها در راستای اجرای این طرح برای پایان فوری جنگ غزه و رساندن کمک ها به این باریکه بدون قید و شرط تاکید می کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما مخالف کوچاندن ملت فلسطین هستیم و از آزادی اسرا و بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه حمایت می کنیم. ما حامی یکپارچه سازی کرانه باختری و نوار غزه، دستیابی به سازوکار تضمین امنیت همگان و عقب نشینی کامل اسرائیل در کنار بازسازی نوار غزه و تحقق صلح بر اساس راهکار 2 دولتی هستیم.