۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

طوفان سهمگین «ماتمو» جنوب چین را درنوردید+فیلم

منابع چینی با اشاره به طوفان سهمگین ماتمو در جنوب این کشور از اقدامات انجام شده برای تخلیه ساکنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های چینی اعلام کردند که طوفان سهمگین جنوب این کشور را درنوردیده است.

این منابع بیان کردند که سرعت وزش باد به ۴۲ متر بر ثانیه رسیده است. مقامات در استانهای هاینان و گوانگدونگ حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان را به مناطق امن جابجا کرده اند.

با شدت گرفتن طوفان ماتمو، مقامات استان گوانگدونگ در جنوب چین واکنش اضطراری به طوفان را به بالاترین سطح رساندند.

ستاد کنترل سیل استان «گوانگدونگ» در جنوب چین صبح امروز (یکشنبه) سطح واکنش را به سطح یک ارتقا داد.

تا عصر روز گذشته (شنبه) در مجموع ۱۵۱ هزار و ۳۵۲ نفر از ساکنان از جمله ۹۹۱۶ نفر از مناطق ساحلی جابه‌جا شده بودند.

